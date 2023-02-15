Depremzedelere psikologdan uyarı! "Depremin ruhsal etkileri daha sonra ortaya çıkabilir"





"AFET GÖRÜNTÜLERİNİN SOSYAL MEDYA, HABERLER YA DA FARKLI YOLLARLA PAYLAŞILMASI PEK ÇOK KİŞİ İÇİN SARSICI OLMAKTADIR"

İnsanların tepkilerinin değişiklik gösterdiğini belirten Özcan, "Olaydan sonra iştahınız, yeme düzeniniz ve uykunuz bozulabilir. Her an deprem olacakmış hissine kapılabilirsiniz. Olayla ilgili tekrar tekrar konuşmak isteyebilirsiniz. Ya da hiç konuşmak istemeyip içinize kapanabilirsiniz. Baş ağrıları, bulantı, göğüs ağrıları, nefes alamayacak gibi olma, el ayak titremeleri gibi bedensel yakınmalar yaşayabilirsiniz. Herkes olaya aynı tepkiyi göstermez. Bazıları hemen tepki vereceği gibi bazı kişiler aylar hatta yıllar sonra tepki gösterebilir. Tepkiler zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Olay anında daha enerjik, hareketli iken belli bir zamandan sonra umutsuzluk ve karamsarlık yaşanabilir. Bunlar hep normaldir. Ayrıca afet görüntülerinin sosyal medya, haberler ya da farklı yollarla paylaşılması pek çok kişi için sarsıcı olmaktadır. Bu nedenle doğal afetler; yalnızca olaya maruz kalan kişileri değil tanık olan kişileri de etkileyebilmektedir. Olaya tanıklık eden kişilerde de; umutsuzluk, odaklanmada güçlük, unutkanlık, öfke, içe kapanma, suçluluk, aşırı hareketlilik ya da donma, dünyaya ve çevreye dair güven sistemlerinde sarsılma, karar vermekte ve ilişkilerde zorluk çekme gibi tepkiler görülebilir." diye konuştu.