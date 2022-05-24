Dikkat! Bağımlı olabilirsiniz: İnternette gezinirken bunu yapıyorsanız...



"İNTERNET BAĞIMLILARI GÜNDELİK SORUMLULUKLARINDAN KAÇMA DAVRANIŞI GÖSTEREBİLİR"

İnternet bağımlılığı hakkında konuşmasını sürdüren Yılmaz, "Problemli internet kullanımına sahip bireyler; diğer bir deyişle internet bağımlıları internet kullanımı esnasında yaptıkları eylemden keyif almakta, gündelik yaşamın sorumluluklarından kaçma davranışı sergilemektedirler. O esnada pozitif duygulanımı artan, negatif duygulanımı azalan birey yaptığı eylemden bir doyum elde etmektedir. Ancak psikolojik sağlık açısından büyük resme bakmak gerekir. Şöyle bir örnek verelim: Bir gece boyunca oyun oynamış bir birey ya da geceden sabaha kadar bir dizinin bir sezonunu bitirmiş bir birey ertesi gün nasıl olmaktadır? Gündelik yaşamındaki sorumlulukları yerine getirebilmekte midir? Uyku ile nasıl başa çıkmaktadır? Erteleme davranışı mı sergilemektedir? Burada karşımıza iki farklı iyi oluş kavramı çıkıyor; bunlardan bir tanesi psikolojik iyi oluş, diğeri ise öznel iyi oluştur. Bireyin sağlıksız internet kullanımı esnasında yaptığı eylemden keyif alışı, gündelik yaşamındaki sorumluluklarından kaçışı öznel iyi oluşa işaret eder. Öznel iyi oluş dediğimiz şey bireyin mutluluğu, haz verici eylemi o anda tercih etmesidir. Fakat bunu yaparken yaşamındaki diğer sorumluluklardan kaçıyor kaçınıyor olabilir. Örneğin yetiştirmesi gereken bir ödev var. Bu ödevi yapmak yerine gece boyu oyun oynuyor, o esnada keyif alıyor fakat ertesi gün ödevi yapmış olmamanın gerçekliğiyle yüzleştiğinde duygu durumu olumsuz yöne dönüşüyor."

"Psikolojik iyi oluş insana olumlu yönüne işaret eden kavramlardan oluşur"



"Psikolojik iyi oluş ise daha uzun vadedeki bireyin mutluluk ya da mutsuzluk düzeyi ile ilişkilendirilebilir" diyen Muhammet Fatih Yılmaz, "Psikolojik iyi oluş, bireyin gündelik yaşamdaki sorumluluklarını yerine getirmesi, yaşamının amacını bulması, yaşam amaçları doğrultusunda hareket etmesi, diğer bireylerle olumlu iletişimler kurması gibi çeşitli boyutlardan oluşan çatı bir kavramdır. Psikolojik iyi oluşun altı alt boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar yaşam amaçları, diğerleri ile olumlu ilişkiler, öz kabul, özerklik, çevresel hâkimiyet ve bireysel gelişimdir. Bu kavramlara baktığımızda hepsinin insan psikolojisinin ya da insan doğasının olumlu yönüne işaret eden kavramlar olduğunu görüyoruz" ifade etti.