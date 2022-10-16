Eğer "sürekli kaygılıyım" diyorsanız dikkat! Uzmanlar açıkladı: Zeka seviyeniz diğer insanlara göre...

Cleveland Clinic'e göre; endişe duygusu için net bir neden olmasa da, kalıtım, travma, çevresel faktörler ve hatta uzun süreli stresin neden olduğu kimyasal dengesizlik gibi etkenler tetikleyicidir. Bununla birlikte, zeka katsayısı (IQ) da ruh hali üzerinde önemli bir belirleyen olarak öne çıkıyor. Bazı araştırmalar, zeki olmak ile kaygı yaşamak arasında psikolojik bağlantı olabileceğini gösteriyor.
IQ SEVİYESİ RUH HALİNİZİ NASIL ETKİLER?
Intelligence'da yayınlanan 2018 tarihli bir araştırma, daha yüksek zekaya sahip kişilerin dikkat eksikliği bozukluğu, duygudurum bozuklukları ve otizm spektrum bozukluğu teşhisi konma şansının daha yüksek olduğunu keşfetti.
Çalışma, standart IQ testlerinde düzenli olarak yüksek puan alan kişilerden oluşan bir kuruluş olan Mensa'nın 3.000'den fazla üyesini araştırdı. Araştırmacılar, Mensa üyelerinin %20'sinin anksiyete bozukluklarından muzdarip olduğunu bildirirken, %26'sının depresyon veya bipolar bozukluk gibi diğer duygudurum koşulları teşhisi konduğunu bildirdi.
Mensa üyeleriyle ilgili araştırmaya ek olarak, Frontiers Evolutionary Neuroscience'da yayınlanan 2011 tarihli bir araştırma ise, genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu (GAD) olan kişilerin daha yüksek IQ'ya sahip olma ve daha fazla endişe etme eğiliminde olduğunu buldu. Bir dizi anket ve görüntüleme teknolojisi sayesinde, kaygı bozukluğu olan katılımcıların hem endişe hem de IQ seviyelerinde daha yüksek puanlar aldığını, kaygı bozukluğu olmayanların ise her iki kategoride daha düşük puan aldığını keşfettiler.
Archives of General Psychiatry'de yayınlanan 2011 tarihli başka bir araştırmaya göre zeka ve kaygı arasında fizyolojik bir bağlantı olabilir. Çalışma, yüksek kaygısı olan hastaların amigdala ile daha az beyaz madde bağlantısına sahip olduğunu buldu. Beyaz madde, beynin bilgi iletimi ile ilgili sinir akson demetlerinden oluşur. Duygusal işlemenin, beynin devrelerinin gücüne ve bütünlüğüne bağlı olduğu düşünüldüğünde, beyaz cevherdeki sapmalar, beyin işlevi ile kaygı arasında bir bağlantı sağlayabilir.
IQ VE ANKSİYETE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SEBEBİ NEDİR?
Daha yüksek IQ'lu kişilerin kaygı ve diğer duygudurum bozukluklarından muzdarip olma riskinin daha fazla olmasının birkaç nedeni olabilir.
Birincisi, daha yüksek zekaya sahip insanlar durumlara daha deneysel olarak yaklaşma eğiliminde olduklarından, mantık bir faktör olabilir. Ne yazık ki, hayattaki birçok durum sıklıkla değişiyor ve yalnızca mantıklı bir şekilde düşünülerek yönetilemez, bu da stres ve endişe duygularına yol açar. Bir sorunu sadece beyniyle çözmeye alışmış insanlar, akıl yerine duyguyu içeren bir durumla karşılaştıklarında gerginleşebilirler.
Ayrıca, yüksek zekaya sahip olanlar aynı zamanda daha yüksek bir öz farkındalık duygusuna sahiptir, bu da kendilerini strese sokmalarına, ayrıca yüksek düzeyde empati ve güçlü bir gözlem duygusuna yol açabilir. Ayrıca, sürekli yarışan ve bunalmışlık duygularına yol açan bir zihinden muzdarip olabilirler.
Endişe duygusu nedeniyle zor zamanlar geçiriyorsanız, belirtilerinizi yönetmeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şey bulunuyor. Bunlar, aktif kalma, kafeini azaltma ve ilaç ve yoga gibi stres yönetimi tekniklerini denemeyi içerir. Ayrıca, spesifik semptomlarınızı hedefleyebilecek tedavi veya teknikler bulabileceğinden, doktorunuzla endişeniz ve sizi nasıl etkilediği hakkında konuşabilirsiniz.