Eğlenmek için girip korkudan ölebilirsiniz! Çocuklarda travma sebebi...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gittiği korku evinde korkudan baygınlık geçiren çocuğun görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. O görüntüler üzerine korku evlerinin küçük yaştaki çocuklar için uygun olup olmadığı tartışma yarattı. Uzmanlara konuyu sorduk. Doç. Dr. Psikiyatrist Armağan Samancı; "Bu tarz yerler çocuklarda büyük travmalara yol açabilir. Kalıcı fobilere yol açabilir" derken, Avukat Tuğçe Barışhan da "Küçük çocukların aileleri ya da sorumluğunu alabilecek biri olmadan bu yerlere girmesi kesinlikle yasak olmalı. Girecek kişiye gereken bilgilendirme yapılarak tedbirler alınmalı" dedi.Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Göktuğ Kaplan ve ablası arkadaş grubuyla birlikte korku evine gitti. Eğlenmek ve korkmak için para ödeyen Kaplan, karanlığa gömülen korku evinde zor anlar yaşadı. Evdeki mizansenin bir parçası olarak düzenlenen kaçırılma oyunu sırasında Kaplan, korkusundan bayıldı. An ve an güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kaplan'ın zor anlar yaşadığı görüldü. Kaplan'ın bayıldığı anlar anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.Korku evinde yaşadıklarını anlatan Göktuğ Kaplan, "Beni götüreceklerdi, panik yaptım, başım döndü, o sırada bayıldım. Tam hatırlamıyorum, sonra aşağı indirip su verdiler. Birinci bölüm tam bitiyordu o sırada bayıldım. Korku evinde bayılsam da tekrardan korku evine gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Korku evinde baygınlık geçiren çocuğun görüntüleri üzerine sosyal medyada ve kamuoyunda kalp krizi geçirenlerin olabileceği belli hastalığı olan kişilerin bu tarz yerlere gitmemesi gerektiği belirtildi. Doç. Dr. Armağan Samancı; "Bu tarz yerler çocuklarda kalıcı korku ve fobilere yol açabilir. Korku filmlerinde bile başlarken bir yaş sınırından bahsediliyor. Burada da elbette bir sınır olmalı. Travmatik etkiler oluşturabilir. Oradaki ortamda çocuğun yaşadığı çaresizliğe ve içinden çıkamadığı durama bağlı olarak travma boyutu artabilir. Çocuklar için son derece sakıncalı bir ortam. Hem psikolojik hem de kanuni bir sorun bu çocukların oraya ebeveynleri olmadan alınması sakıncalıdır. Çocuğun geleceğine yönelik fobiler oluşturur, hiç korkmadığı sıradan şeylerden korkabilir. Karanlıktan, yalnız kalmaktan, tek başına olduğu farklı ortamlara girmekten korkar. Daha ileri boyutlarında artık psikolojik rahatsızlığa yol açabilir" dedi.Avukat Tuğçe Barışhan ise; "Son yıllarda özellikle Avrupa'da yaşanan olaylar nedeniyle korku evleri ve benzer eğlence mekanlarına ilişkin düzenlemeler getirildi. Ancak bunlar daha çok mekan güvenliğini sağlamaya yönelik. Korku evleriyle ilgili özel bir düzenleme olmamasına rağmen genel kurallara göre 12 yaşından küçük çocukların aileleri veya sorumluklarını alabilecek bir yetişkin olmadan kesinlikle böyle mekanlara asla kabul edilmemesi gerekli. Ayrıca mekanlara girmeden önce gerekli ve ayrıntılı bilgilendirmenin oyunculara yapılması zorunlu olmalı ve yangın, sağlık acil durumları gibi hallerde müdahaleyi mümkün kılacak düzenlemelerin yapıldığının ruhsat aşamasından önce kontrol edilmiş olması gerekir" açıklamasında bulundu.