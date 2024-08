Evlilikleri bitiren bir bağımlılık!

Elbette sosyal medyanın en büyük zararlarından bir diğeri de ilişkiler. Sosyal medyanın var olan ilişkileri-evlilikleri bitirdiği çok açık. Çünkü insanlar bu platformlarda çok kolay birilerine ulaşıyor iletişim kuruyor ve bazen de farklı bir kimlik yaratıp bu kimliğiyle ilişkiler kuruyor. Sosyal medya olmadan önce bir başkasının ne yaptığını, nerede olduğunu, hayatının nasıl gittiğini bilmek imkansızdı. Ama şuan herkesin anlık hayatından haberdarız. Bundan ötürü hayatımızın en büyük koruyucusu olan sınır kavramını kaybetmeye başladık. Özel hayatımızın tüm detaylarını an be an paylaşıp tüm hayatımıza bizi sosyal medyada gören herkesi eşlik ettiriyoruz.



SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANMALIYIZ?



1 Sosyal medya kullanımınızda hem kendinize hem partnerinizle sınırlı bir zaman kısıtı koyun. Koyduğunuz bu sınır içerisinde de sosyal medyada geçirdiğiniz vakit kaliteli zaman geçirmeye yönelik olsun.



2 Sosyal medyada takip ettiğiniz hesapların size gerçekten nasıl hissettirdiğine bakın. Sizi negatif yöne çeken kişileri de takip etmeyi bırakın.



3 Eşinizle-sevgilinizle bir paylaşım yapmak istediğinizde "Gerçekten bu kadar özelimi paylaşmak istiyor muyum?" diye düşünün. Ve öncelikle partnerinizle paylaştığınız fotoğraflarda ondan onay alın.



4 Sosyal medya neden gününüzün yarısını orada geçirmenizi sağlıyor? Neye iyi geliyor veya neyden kaçmanızı sağlıyor bunları mutlaka analiz edin.



5 Partnerinizle veya arkadaşlarınızla dışarı çıktığınızda acil bir durum olmadıkça telefonunuzu çantanızdan -cebinizden çıkarmayın.



6 Sosyal veya duygusal ilişkilerde yaşadığınız sorunları sosyal medyadan konuşarak değil yüz yüze gelerek konuşmayı tercih edin. Yüz yüze iletişim her zaman daha sağlıklıdır.



7 İlişkide her iki tarafın da birbirleri için sosyal medyanın neyi temsil ettiğini bilmek ilişkinin sağlıklı ilerlemesi açısından önemlidir. Kişilerin birbirleri hakkında yanlış izlenimde bulunmasını engeller.