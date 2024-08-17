Evlilikleri bitiren bir bağımlılık!





YÜZ YÜZE İLETİŞİM ZAYIFLATIYOR



Sosyal medyada çiftlerin birbirine gönderdikleri, bir resim aracılığıyla kurdukları hayaller elbette ilişkiyi canlandırabilir. Ama bunun yanı sıra çiftler artık aynı ortamda bir anı paylaşırken bile telefonu elinden bırakamamaya başlar. Ve kurdukları tek sohbet birbirlerine gösterdikleri üzerinden olur. Yani iletişimin temel unsurları göz teması, jest mimikler, beden dili gibi durumlar uzak kaldığı için çiftler arası iletişim zayıflar. İletişimin zayıflaması da ilişkilerin zayıflamasının en büyük sebebidir.



SINIR YOKSA RİSK VARDIR

Sosyal medya kullanımında sınır koymayı tercih etmediğinizde artık hayatınızda romantik ilişki için bir risk unsuru vardır. Aldatmanın yanında kişinin diğer çiftlerle kendi ilişkisini kıyaslaması, kendi ilişkisini-partnerini sürekli yetersiz hissetmesi, birlikte yapılan şeyleri yetersiz bulması gibi durumlar da varolan ilişkinin tatmin etmemesine ve huzursuzluğa yol açarız.



SANALDAN BAŞLAYAN İLİŞKİLER RİSKLİ İLERLİYOR

Sosyal medyanın var olmasıyla birlikte sanal olarak kurulan ilişkiler başlamıştır. Bu durum güzel evlilikler - ilişkilere yol açsa da aynı zamanda bir risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların sosyal medyada yarattığı sanal kimlikler, kişilerin gerçek hayattan uzaklaşarak sanal bir dünyaya girmesine neden oluyor. Ve elbette kurulan onca hayal ve umutla birlikte kısa sürede bu ilişkiler sonlanıyor.



HERKES SEVDİĞİNİ TAKİPTE



Sosyal medya beraberinde çiftlerin güven konusunda sürekli sorgulama halinde olmasına neden oldu. Sürekli partnerinizin takip ettiği - takipçi sayısını gözlemlemek, neleri beğeniyor, özellikle uzak mesafe ilişkilerinde nerelere kimlerle gitmiş anlamaya çalışmak gibi durumlar çiftler arası kontrol duygusunu yaşattığı için ilişki içerisinde olan kişilerin sırf sorun çıkmasın diye yaptığı şeyleri bırakıp bağımlı hale gelmesine neden oluyor.



KISKANÇLIĞIN SUYUNU ÇIKARMAK

Bu durum sadece bağımlılık değil sağlıksız bir kıskançlık da yaratıyor. Partnerler arası kontrol etme isteği arttıkça partnerler birbirlerinin tüm hayatlarını kontrol etmeye çalışıyor. Şifreler isteniyor, konum atılması talep ediliyor, fotoğraf sildiriliyor, insanlar sosyal medya hesaplarından çıkartılıyor.



SON SÖZ

Aslında her şeyin iyi ilerlemesini sağlayan en güzel kavram 'denge'dir. Sosyal medyayı da dengeli bir şekilde kullanmak hem kendi hayatınızda hem de ilişkilerinizde çok daha sağlıklı ilerlemenize neden olur.