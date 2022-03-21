İş stresi yaşayanlarda ruhsal problemler daha fazla görülüyor

Günlük yaşamın yarattığı kaygı ve stres, iş ve özel yaşam arasındaki dengesizlikler ve çocuk bakımı derken kendini tükenmiş hissedenlerin sayısının her geçen gün arttığını bildiren Gürbüz, özellikle salgın ile birlikte hayata geçirilen uzaktan çalışma sisteminin çalışanlar üzerindeki iş stresini de artırdığını, kurum içinde verilecek olan psikoeğitimlerle iş stresinin yaratacağı sorunların önüne geçilebileceğini vurguladı.

Gürbüz, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar yoğun düzeyde iş stresi yaşayan kişilerde ruhsal sorunların daha sık görüldüğünü göstermektedir. İş stresinin neden olduğu önemli sorunların başında tükenmişlik gelmekte. Tükenmişlik, bireylerde yoğun iş stresi sonucu ortaya çıkan, duygusal ve davranışsal alanda yaşanan problemlerdir. Tükenmişlik yaşayan bireylerde işe gitmede isteksizlik, halsizlik, enerjinin azalması gibi duygusal, işe geç kalma, işe gitmeme, yapılan işi önemsememe, çalışma arkadaşları ve/veya hizmet verilen kişilere karşı olumsuz tutum sergileme gibi davranışsal sorunlar gözlenmektedir."

"ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STRES, YAPILAN İŞİN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Çalışma ortamında işin kendisinden, işveren kurumdan kaynaklanan birçok faktörden dolayı çalışanların stres seviyesinin etkilendiğini belirten Gürbüz, çalışma ortamında yoğun strese maruz kalmanın hata yapma ve kaza riskini artırdığını, çalışanlarda işe gitmekte isteksizlik, işten ayrılışlarda artma ve yapılan işin kalitesinde azalmaya neden olduğunu bildirdi.