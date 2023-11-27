Kalabalıktan kaçanlar dikkat! Sıkıntınızın ardında meğer beyniniz varmış...

Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Gül, sosyal fobi hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal fobinin tanımını yapan Uzm. Dr. Gül, "Yeni tanısal sınıflanma sisteminde Sosyal Anksiyete Bozukluğu olarak adlandırılan sosyal fobi, oldukça yaygın görülen ve bunu deneyimleyen bireye sıkıntı veren bir psikolojik durumdur. Sosyal ortamlarda diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirilme ve küçük düşme korkusundan kaynaklanan bir kaygı bozukluğu olarak tanımlanmaktadır" diye konuştu.

Sosyal fobinin hangi bireylerde daha fazla görüldüğüne değinen Uzm. Dr. Gül, "Sosyal fobi, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar. Risk faktörleri arasında kadın cinsiyeti, aile öyküsü ve erken çocuklukta utangaçlık veya davranışsal olarak engellenmiş mizaç yer almaktadır. Sosyal fobinin gelişiminde hem kalıtım hem de çevre rol oynamaktadır. Çalışmalar özellikle nörohormonal ve nörotransmiter sistemlerine ve amigdala, insula ve prefrontal korteks gibi beyin bölgelerini içeren fonksiyonel sinir devrelerine odaklanmıştır. Psikososyal faktörler arasında erken çocukluk dönemi sıkıntıları, kültürel faktörler, eleştirici ve yargılayıcı ebeveyn tutumları ve akran etkileri yer alır. Bireyin kendi beden görünümüne yönelik olumsuz inanışları da sosyal fobi gelişmesine neden olabilir. Sosyal fobinin tüm ülkelerde, toplum örneklemlerinde ortalama yaşam boyu ve 12 ay boyunca görülme sıklığı tahminleri sırasıyla yüzde 5.6 ve yüzde 2.6 olarak bulunmuştur" dedi.

OKUL VE MESLEK HAYATINI ETKİLEYEBİLİR

Sosyal fobinin bireyi nasıl etkilediğini anlatan Uzm. Dr. Gül, "Çeşitli alanlarda (aile, sosyal ilişkiler, eğitim gibi) kaygı ve korkuya neden olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Tedavi edilmediği takdirde kronik seyir kazanabilir. Kişinin okul ve meslek hayatında gerçekte gösterebileceğinin çok altında bir performans sergilemesine neden olabilir" şeklinde konuştu.

SIK GÖRÜLEN SOSYAL FOBİLER

En sık görülen sosyal fobilerden bahseden Uzm. Dr. Gül, "Performans kaygısı olarak adlandırılan topluluk karşısında konuşmak ders anlatmak, sunum yapmak, mevki olarak yüksek birisiyle iletişime girmek gibi bazı sınırlı formları olduğu gibi hemen her sosyal etkileşimde kendini gösteren daha yaygın alanlarda kendini gösteren formları da bulunmaktadır. Bireylerin bazılarında yol tarifi sormak, alışveriş yaparken iletişime geçmek gibi günlük hayatın içindeki etkileşimlerde dahi yoğun kaygı ve kaçınma davranışları ortaya çıkabilir" dedi.