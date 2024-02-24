Kanseri hastadan saklamayın!





HASTA GÜVEN DUYMUYOR

"Hastalığı gizleme' yaklaşımının hastayı da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Kuzhan, "Tedavisinin bir yıl sürdüğünü düşünürsek; o zaman kanser olduğunu bilmeyen hasta, 'Bu doktor, bu hastane ne kadar beceriksiz, bir yıldır gelip gidiyorum, akciğerdeki şu lekeye bir şey yapamadılar' gibi tepkiler gösteriyor. Doktora, sağlık kurumuna hatta ülkedeki sağlık sistemine karşı güvensizliğe kapılıyor" dedi.





DOKTOR BEN KANSER MİYİM?

Hasta yakınlarının hastayı koruyacağız diye araya girmesinin hasta ile doktor arasında bağ kurulmasını da engellediğini söyleyen Prof. Dr. Kuzhan, şunlara dikkat çekti: "Kanser tanısı hastadan saklanmamalı ama bu durum kaba bir şekilde de hastaya aktarılmamalı. Bunu yapacak kişi hekim olmalı. Medikal onkologlar yaklaşık 15 yıl süren tıp ihtisasları süresince iletişim becerilerini de geliştiriyorlar. Hangi bilginin nasıl verileceğini, kötü bir haberin nasıl anlatılacağını biliyorlar. Dolayısıyla hastaya tanısını, tedavi sürecini anlatacak kişi hekimlerdir. Hasta kendisi gerçeği bilmek istemiyorsa zaten doktoruna sormaz. Aldığımız eğitimlerden edindiğimiz bilgi bize bunu gösterir. Kişi eğer 'Doktor ben kanser miyim' diyorsa, o zaten geldiği klinikten, okuduğu haberlerden, patoloji raporundan kanser olduğunu öğrenmiştir."