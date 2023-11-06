"Kendimi değersiz hissediyorum" cümlesine dikkat! Ardındaki biyolojik etkenler...

SADECE ARTAN KARANLIK İLE YORUMLANMAMALI

Mevsimsel depresyonun sadece artan karanlık ile yorumlanmaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Budaklı, bu bağlamda hem düşünsel hem de fiziksel olarak depresyonun tipi ve şiddeti göz önünde bulundurularak klinisyenler tarafından uygun antidepresan tedavilerin gündeme getirilebileceğini belirtti. Uzm. Dr. Budaklı, "Mevsimsel depresyon özelinde güvenle kullanılabilen antidepresan tedaviler bulunmakta olup, şiddet ya da birden fazla kez tekrarlamış olan mevsimsel depresyonda önerilmektedir" dedi.

Psikoterapi yöntemleri içerisinde en çok öne çıkanın ise bilişsel davranışçı terapi (BDT) olduğunu sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Budaklı, "Bu terapi yönteminde negatif düşüncelerin fark edilmesi sağlanarak, bunlara yönelik uygun yaşam değişiklikleri ve davranışçı değişiklikler planlanır. Stres ve ikincil duygu değişiklikleriyle baş etme yöntemleri ile depresyonla mücadele hedeflenir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.