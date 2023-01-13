"Kendimi durduramıyorum" diyenler dikkat! İşte "aşırı düşünmenin" ardındaki o sebep

Aslında, bir şey hakkında ne kadar uzun süre düşünürseniz, üretken eylemde bulunmak için o kadar az zaman ve enerjiniz olur. Ayrıca, farklı şekilde yapmış olabileceğiniz her şeyi düşünmek, kararlarınızı ikinci kez tahmin etmek ve sürekli olarak en kötü durum senaryolarını hayal etmek yorucu olabilir.

FAZLA DÜŞÜNMEK NEDİR?

Aşırı düşünme, belirli bir konu veya durum hakkında aşırı düşünmeyi ve onu uzun süre analiz etmeyi içerir. Fazla düşündüğünüzde, zihninizi başka herhangi bir şeye odaklamakta zorlanabilirsiniz. Düşündüğünüz tek şey tarafından tüketilir.

Bazı insanlar, bir konuya veya soruna neredeyse her açıdan bakmayı ve gelecekteki olayları tahmin etmeyi içerdiğinden, fazla düşünmenin yararlı olabileceğine inanırken, bunun tersi doğrudur. Araştırmalar, aşırı düşünmenin depresyon, kaygı ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) duygularıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.