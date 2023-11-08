Kendimi "üzgün hissediyorum" cümlesine dikkat! Ardında bu vitaminin eksikliği yatıyor...

ava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile birlikte sadece gribal enfeksiyonlarla değil, ruh sağlığında da mevsimsel duygu durum bozukluklarıyla karşılaşılıyor. Kış gelirken duygularda, davranışlarda ve düşüncelerde birtakım değişikliklerin meydana geldiğini belirten Psikolog Arş. Gör. Deniz Mısra Gürol, bu durumun “kış hüznü” olarak adlandırıldığını ifade etti.

İHA Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:30 PAYLAŞ ABONE OL

Sonbahar ve kış aylarında güneş ışığından alınan mutluluk hormonu olan serotoninin düşüyor; uyku hormonu olan melatonin de olması gerekenin üzerinde üretiliyor. Sıcaklık ve ışık değişikliklerinin yanı sıra birçok kişi yeni iş dönemi ya da çocuklarının yeni başlayan eğitim dönemi ilgilenmeye başlıyor. Hâl böyle olunca da; programlarda, rutinlerde, beklentilerde ve hatta ilişkilerde birtakım farklılıklar ortaya çıkıyor.

Zihnin tahmin edilenden çok daha fazla döngüsü olduğunu belirten Psikoloji Bölümü'nden Psikolog Arş. Gör. Deniz Mısra Gürol, "Ne kadar istersek isteyelim, kış hüznü yaşarken durmak dışında bir alternatifimiz olmayabilir; verimli, heyecanlı ve açık olamayabiliriz. Böyle zamanlarda, doğadaki değişikliklerin ruhumuzdaki yansımasını görebiliriz. Yavaşlamaya ihtiyacımız olabilir, bu sebeple kendi kış modumuzla barışmayı ve sabretmeyi denemeliyiz." şeklinde ifade etti.