Kıskançlık deyip geçmeyin! Vücudunuza verdiği zarar inanılmaz boyutta...

Elbette her insan hayatının belirli döneminde kıskançlık yaşar, ancak bu duyguyu sağlıksız hale getirmek ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesine izin vermek birazda biz insanların elinde olan bir duygudur. Bu yazımda kıskançlığın özelliklerini, bu duygulara neyin sebep olduğunu ve olabilecek etkilerini inceliyor Ayrıca, bu duyguları yönetmek için neler yapabileceğinizi ve ne zaman yardım istemeniz gerektiğini de keşfediyor olacağız.
KISKANÇLIĞIN ÖZELLİKLERİ
Genellikle olumsuz bir duygu olarak algılansa da yakın ilişkilerde kıskançlık yaşamak doğaldır. Şüpheli kıskançlık veya tepkisel kıskançlık hissedebilirsiniz. İlki algıya dayalıdır ve genellikle düşük benlik saygısı ve güvensizlikle bağlantılıdır ve ikincisi, ilişkiyi fiilen tehdit eden durumlara dayanır ve genellikle güvene ihanete yol açan veya buna neden olan eylem, durumlarla bağlantılıdır.
KISKANÇLIK BAŞKA DUYGULARA VEYA HİSLERE YOL AÇABİLİR;
İLİŞKİLERDE KISKANÇLIK
Partnerler arasında kıskançlık şiddetli olduğunda güvensizliğe, paranoyaya, tacize ve hatta fiziksel şiddete yol açabilir. Bunun örneklerini hayatımızın her döneminde kadına yönelik şiddetin korkunç sonuçlarının olduğunu çevremizden veya sosyal medyadan görmeye maalesef ki devam etmekteyiz. Patolojik kıskançlık yaşayan kişi mantıklı temellere dayanmayan düşüncelere sahiptir ve zamanla ilerlemesi sonucu paranoyaya dönüşebilmektedir. Eşinin onu aldattığı düşüncesiyle sürekli huzursuzluk halinde olur. Takıntılı kıskançlık var olmayan bir şeyi var olmuş gibi algılaması paranoid şizofreni, alkol ve madde bağımlılığı gibi durumlarla birlikte ortaya çıkar. Kişinin ve ailesinin hayatını alt üst edebilir. Çünkü partnerinin onu aldattığına inanmıştır bu düşüncelerden dolayı partnerinin kötü niyetli olduğuna inancı vardır
Partnerinin davranışlarını sorgular ve suçlama eğilimi olur, partnerinin cep telefonu ve sosyal medya hesaplarını kontrol altına almak ister, evden çıkınca takip ve kontrol etme eğilimi artar, sürekli baskı kurar, tehdit ve şiddet eğilimi vardır ve bazen de kendisine zarar verme eğilimide olabilmektedir.
KISKANÇLIĞIN KOMPLİKASYONLARI
Sağlıklı dozda kıskançlık, bir ilişkiyi beslemek veya ona öncelik vermek için bir hatırlatma işlevi görebilir. Fakat patolojik kıskançlıkta sağlıksız düşüncelerin olduğu tedavi edilmesi gereken bir konudur.
Kıskançlık yaşadığınızda, vücudunuzda değişikliklere neden olabilir.
KISKANÇLIĞIN NEDENLERİ
Çeşitli psikolojik ve sosyoekonomik faktörler kıskançlığa katkıda bulunabilir. Kişiliğinize ve bağlanma tarzınıza bağlı olarak duyguyu yaşamaya daha yatkın olabilirsiniz . Bir ilişkide yüksek düzeyde karşılıklı bağımlılık, kıskançlık riskinizi artırabilir.
Birçok durum sizi kıskanç hissettirebilir. Bazı yaygın olanlar şunları içerir:
Sevdiğiniz biri zamanının çoğunu belirli bir arkadaşla takıldığında veya bir iş arkadaşınızla önünüzde uzun uzun konuştuğunda kıskanç hissedebilirsiniz ya da bir partner başkasının başarılarını takdir ederken sizin veya bir iş arkadaşınızın başarılarını kabul etmediğini kıskanç hissedebilirsiniz. bir terfi ve sen yapmıyorsun.
KISKANÇLIĞI TANIMLAMAK
Kıskançlığı anlamak ve işlemek zor olabilir. Duruma bağlı olarak utanmış, tehdit edilmiş, güvensiz veya terk edilmiş hissedebilirsiniz. Sonuç olarak, sevdiğiniz kişiye duygularınızı, endişelerinizi veya korkularınızı bildirerek bir şeyler söylemeyi seçebilirsiniz. Ya da bağırarak, telefonlarını alarak, taleplerde bulunarak, suçlamalar yaparak, onları olmayan bir şeyle suçlayarak ya da fırtına gibi eserek daha mantıksız tepkiler verebilirsiniz. Gerçek bir tehdit ortaya çıksa bile kıskançlık aşırı davranışlara yol açabilir, özellikle de kendiniz veya ilişkiniz konusunda güvensiz hissediyorsanız. Kendi akıl sağlığınız için, kıskançlığınızla başa çıkmanın sağlıklı yollarını bulmak isteyeceksiniz.
KISKANÇLIK VE RUH SAĞLIĞI
Bazı zihinsel sağlık durumları da kıskançlık duygularında rol oynayabilir. Bu duyguyla bağlantılı olabilecek koşullar şunları içerir:
Sıkıntıya neden olan veya normal çalışma yeteneğinizi engelleyen yoğun kıskançlık ve diğer belirtiler yaşıyorsanız mutlaka profesyonel bir yardım almanızda fayda vardır.