Kıskançlık deyip geçmeyin! Vücudunuza verdiği zarar inanılmaz boyutta...

İLİŞKİLERDE KISKANÇLIK Partnerler arasında kıskançlık şiddetli olduğunda güvensizliğe, paranoyaya, tacize ve hatta fiziksel şiddete yol açabilir. Bunun örneklerini hayatımızın her döneminde kadına yönelik şiddetin korkunç sonuçlarının olduğunu çevremizden veya sosyal medyadan görmeye maalesef ki devam etmekteyiz. Patolojik kıskançlık yaşayan kişi mantıklı temellere dayanmayan düşüncelere sahiptir ve zamanla ilerlemesi sonucu paranoyaya dönüşebilmektedir. Eşinin onu aldattığı düşüncesiyle sürekli huzursuzluk halinde olur. Takıntılı kıskançlık var olmayan bir şeyi var olmuş gibi algılaması paranoid şizofreni, alkol ve madde bağımlılığı gibi durumlarla birlikte ortaya çıkar. Kişinin ve ailesinin hayatını alt üst edebilir. Çünkü partnerinin onu aldattığına inanmıştır bu düşüncelerden dolayı partnerinin kötü niyetli olduğuna inancı vardır Partnerinin davranışlarını sorgular ve suçlama eğilimi olur, partnerinin cep telefonu ve sosyal medya hesaplarını kontrol altına almak ister, evden çıkınca takip ve kontrol etme eğilimi artar, sürekli baskı kurar, tehdit ve şiddet eğilimi vardır ve bazen de kendisine zarar verme eğilimide olabilmektedir.

KISKANÇLIĞIN KOMPLİKASYONLARI Sağlıklı dozda kıskançlık, bir ilişkiyi beslemek veya ona öncelik vermek için bir hatırlatma işlevi görebilir. Fakat patolojik kıskançlıkta sağlıksız düşüncelerin olduğu tedavi edilmesi gereken bir konudur. Kıskançlık yaşadığınızda, vücudunuzda değişikliklere neden olabilir. Karın ağrıları

Baş ağrısı

Göğüs ağrısı

Yüksek tansiyon

Aşırı kaygıda çarpıntı

Kilo alımı veya kaybı

Uykusuzluk veya uyku bozuklukları

İştahsızlık

Zayıflamış bağışıklık Kıskançlık her an ortaya çıkabilir, özellikle tehdit edici hissettiren durumlarda, ancak bu duygu da zamanla gelişebilir. KISKANÇLIĞIN NEDENLERİ Çeşitli psikolojik ve sosyoekonomik faktörler kıskançlığa katkıda bulunabilir. Kişiliğinize ve bağlanma tarzınıza bağlı olarak duyguyu yaşamaya daha yatkın olabilirsiniz . Bir ilişkide yüksek düzeyde karşılıklı bağımlılık, kıskançlık riskinizi artırabilir.