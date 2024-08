Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "5 adımda stresi yok edin!"

YEMEK YEMEK İÇİN DEĞİL GERÇEKTEN HİSSEDEREK YİYİN Kahvaltı, akşam yemeği, ara öğünler... Gün içinde sürekli yeme- içme halindeyiz. Fakat bu anlar genellikle hep insanlar tarafından geçiştirilen bir noktada. Örneğin insan genellikle bir şey yerken yemeğin ona verdiği hisse değil de telefonundaki dünyada neler oluyor ona bakmayı tercih edebiliyor. Elbette bu tür alışkanlıklar da insanın anı yaşamasının önündeki en büyük engel. Bunu fark edip örneğin öğününüzü siz hazırlıyorsanız; yiyeceğin dokusunu hissetmek, pişirirken veya keserken sesine odaklanmak, yediğiniz anda boğanızdan geçtiğindeki hisse, dilinizde bıraktığı dokuya odaklanmak sizi anda kalmak için destekleyebilir. Yemek yediğiniz her an sizin dikkatinizi dağıtabilecek olan telefon bildirimi, televizyon, bilgisayar gibi aygıtlardan uzaklaşıp bu anlarda sadece yemek yemeye ve yemek yemenin verdiği hisse odaklanmak çabasız anda kalışınıza destek sağlar.



GÜN İÇİ EYLEMLERİNİZ ENGELLEYİCİ DEĞİL FIRSATTIR

Hayatın getirmiş olduğu şartlarla birlikte hemen hemen hepimiz eve dair her gün birçok sorumluluk gerçekleştiriyoruz. Bazen bulaşık yıkamak, bazen yemek yapmak, temizlik yapmak diye uzuyor gidiyor bu liste. Artık beyin sistemi bunları otomatik olarak yaptığı için adeta robotlaşmış bir sistemin içine giriyoruz. Bu durumu anda kalma egzersizine her yerde çevirebilmek mümkün. Örneğin temizlik yaparken dokunduğunuz bezin dokusu, belki bezi sürdüğünüz sabunlu suyun teninize değişi veya kokusu gibi yani o an duyu organlarınızın algıladığı her şeyin farkında olarak anda kalmayı başarmak mümkün. Ya da iş yerinizde çalışırken bir kahve molasında şöyle gözlerinizi kapatıp arkanıza yaslanıp kahvenin tadının dilinizde, kokusunun burnunuzda bıraktığı hisse odaklanabilirsiniz. Fakat genellikle insanoğlu temizlik veya başka bir iş yaparken geçmiş zamanda eşiyle-dostuyla yaşadığı tartışmayı, ya da yıllar önce edemediği lafları zihninde sürekli kurgulayarak adeta mutsuzluk tiyatrosunu kendisine sunar. Bu durum da elbette anda kalmayı engelliyor, anda kalıp yapılan işe odağı kaybettirip zihnin ordan oraya geçişine izin veriyoruz.