Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "5 adımda stresi yok edin!"

Gün içinde sık sık strese sebep olan durumlar yaşayabiliyoruz. Peki kaçımız durup bunların üzerinde düşünüp stres seviyemizi azaltıp öyle yaşama devam ediyoruz? Genellikle görmezden gelip yok olduğunu sanarak hayatımıza devam ettiğimizi zannediyoruz. Bu hafta bu konuya değinerek sakin kalmanın şifrelerine ve faydalarına bakacağız.

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 03.08.2024 13:43 PAYLAŞ ABONE OL

Gün içinde ne çok stres yaratan duruma maruz kalıyoruz. Peki kaçımız durup bunların üzerinde düşünüp stres seviyemizi azaltıp da öyle yaşama devam ediyoruz. Genellikle görmezden gelip yok olduğunu sanarak hayatımıza devam ettiğimizi zannediyoruz. Bazen iş hayatında yaşadığınız olumsuzluklar, partnerinizle tartışmanız, bazense ne yemek yapacağınıza karar verememek gibi basit durumlar bile kişide yüksek stres yaratabiliyor. Her şey dozunda güzel olduğu gibi bir miktar stres de aslında günlük yaşamda sorumluluklarımızı yerine getirmek için gerekli olan enerjiyi ve zindeliği sağlasa da sürekli stres kişinin depresyona yatkınlığını artırırken kendini fiziksel olarak hep yorgun, halsiz, tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Ki durum bununla da bitmiyor bugün yaşanan uyku, sindirim, kalp rahatsızlıklarının en temel sebeplerinden biri de stresle baş edememe veya stresle baş etme yöntemlerinin hatalı olması.

Ne yazık ki zaman akıp giderken ve insanlar da günlük hayatın koşuşturmasına yetişmeye çalışırken anda kalışlarda çok zorlanıyor. Anda kalamama zamanları artış gösterdikçe de yaşam kalitesi azalmaya ve psikolojik sağlık geriye gitmeye başlıyor. Anda kalamadıkça, anı kaçırdıkça da olumsuz duygu ve düşüncelerin bombardımanında sıkışıp kalıyor, stres üstüne stres yaşıyor, zihnimizdeki kötü senaryoları sürekli canlandırıp odak noktası kaydırılıyor. Peki hayatın tüm bu zorluklarına rağmen anda kalmayı başarıp hayatı daha keyifli hale getirmenin yolları yok mu? Elbette var...