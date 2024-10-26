Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "Güçlü insanların 8 özelliği! Mutluluğun formülü bu adımda gizli..."

'Başarılı bir insan olmak...' Önce dönüp bu tanımı kendinize yapmanızı istiyorum. Sizin hakkınızda "Güçlü ve başarılı bir insanım" demek için hayatınıza ne eklemek ya da ne çıkarmak gerekli? Buna verdiğiniz cevap ya da cevaplar size öğretilen güçlü ve başarılı tanımınızı, ailenizin ve çevrenizin sizden beklentilerini ve hangi doğrulara göre büyüdüğünüzü de görmenizi sağlayacak. Yaşamda gerçek başarıyı tanımlamak gerekirse kişinin kendi güçlü-zayıf yanlarını, sınırlarını bilmesiyle mümkündür.

Başarılı bir yaşamın şifresi de kişinin kendisinin nerede nasıl davrandığında başarılı olacağını, nerelerde hata yapabileceğini, nelerde çok iyi olduğunu, hangi şartlarda başarılı, hangi şartlarda başarısız olacağını bilerek koyduğu 'gerçekçi' hedeflere basamak basamak ilerlemesi ile mümkün olmaktadır. İnsanın kendisiyle ilgili yaptığı en büyük düşünce yanlışı, başarıyı bir yol olarak değil de varış noktası olarak değerlendirmesidir. Aslında insanı başarılı kılan şey zaten yola verilen önemdir. Verilen emek yolu oluşturur. İnsan, doğasının gereği olarak kendi sahip olduğu özellikleri az ve küçük görürken sahip olamadıkları ise gözüne çok büyük gelmeye başlar.



Fakat durum hayran olduğumuz, özendiğimiz kişilere karşı çok farklıdır. Onlar gözümüzde neredeyse kusursuz varlıklardır. Hayran olduğumuz kişilerin sahip olduğu olumlu tarafları gözümüzde kocaman bir hale getirirken, bunun yanında kendi sahip olamadığımız şeylere daha fazla odaklanmaya başlarız.



Yani işin özünde bakış açınızı başkasının yaşamına tamamıyla çevirmek kişinin kendini güçsüz ve başarısız hissetmesine neden olur. Bundan dolayı önemli olan bakış açınızı kendinize doğru çevirebilmekte.