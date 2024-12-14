Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Değersiz hissetme duygusuyla baş etmenin 8 adımı"

İnsanlık olarak zor zamanlardan geçiyoruz, umutsuzluk aldı başını gidiyor. Oysa insan çok değerli bir varlık. Değersizlik rüzgarına karşı kendi kıymetimizi fark ederek işe başlayabiliriz. Başkalarına yardımcı olarak, teşekkür etmeyi unutmayarak, yapıcı eleştirilere kulak kabartarak hayata sımsıkı sarılmak mümkün.

Giriş Tarihi: 14.12.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:20 PAYLAŞ ABONE OL

Son zamanlarda kendinizle olan ilişkinize baktığınızda kendinizi önemsiz, işe yaramaz ve anlamsız mı hissediyorsunuz? Özellikle hayatınız size boş, umutsuz bir yolculuk gibi mi hissettiriyor? Hayatta yaşamaya değer kıymetli hiçbir şey olmadığına mı inanıyorsunuz? Öyleyse öz değeriniz zarar görmüş ve artık kendinize değer veremiyor olabilirsiniz. Değersizlik duygusu kişinin kendini değersiz, önemsiz ve amaçsızmış gibi hissetmesine neden olan bir duygudur ve kişinin hem psikolojik hem de fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkiler.



Özdeğer kendimize değer verme biçimimizle ilgili bir kavramdır ve aslında özsaygı ile ilişkilidir. Çünkü özsaygı da kendimizi nasıl gördüğümüz, algıladığımız ve değerlendirdiğimizle ilgili bir kavramdır. Yani değersizlik hissiyle mücadelede yalnızca özsaygıyı değil özdeğeri de geliştirmek gereklidir. Kişinin kendine değer verme biçimlerini kapsayan özdeğerin karşıt kavramı değersizliktir. Kişinin hayatında olumsuz giden hayat olayları -boşanma, yas, iş kaybı- gibi durumlar kişinin kendini ve hayatını hızlıca kötü olarak algılamasına neden olabilir. Özellikle bu gibi büyük olumsuz durumları yaşayan kişilerin değersiz hissedip hayatı bir parçada anlamsız bulmaları yüksek bir olasılıktır.