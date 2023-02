Klinik Psikolog Esra Ezmeci: "Mutluluğa giden 9 adım"

Umutlu olmak; hiçbir şeyin yolunda gitmediği her şeyin karanlıkmış gibi göründüğü zamanlarda bize tekrardan ufak bile olsa gülümsemeyi hatırlatan o güzel duygu. Son dönemde insanoğlunun yaşadığı pandemi, ekonomik kriz, hastalıklar, işsizlik, yaşam mücadelesi, deprem, can kayıpları...

Birkaç yıldır maruz kaldığımız olumsuz durumların sayısı o kadar fazla ki, çoğumuz iyi duygularımızı ve umudumuzu kaybetmiş gibi görünüyoruz. Ama bir yandan da içimizde her şeyin gelip geçeceği iyi günlerin de gelebileceği umudunu taşıyoruz. Zor zamanlar, krizler, yaşamla mücadele insanoğlunun hayatının bir parçası. Hep vardılar ve hep de var olacaklar. Onları yaşamımızdan tamamen soyutlamak mümkün değil. Bundan dolayı buradaki en önemli gaye, kişinin bu zorluklarla baş etmek için neler yaptığıdır.



Umutlu olabilmenin en temel şifresi de, bugün her şey çok zor olsa da, hiçbir şey iyiye gitmeyecek gibi görünse de daha sonraki zamanlarda her şeyin daha iyi, daha parlak olabileceğine inanmaktır. Bahsettiğimiz bu umut, her şey kötü olduğu halde sahte bir duyguyla bunları karşılamak değil. Yaşamda zorluk da olsa, olumsuz duygular ve düşüncelerle de sarılmış da olsak, diğer günlerde aynı düşünmeyeceğimiz, hissetmeyeceğimiz ve zaman geçtikçe bir şeylerin daha farklı olacağı ve bizim de bununla birlikte daha da güçleneceğiz. Peki bu zor şartlarda umutlu olabilmek için neler yapılmalı?