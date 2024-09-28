Klinik Psikolog Esra Ezmeci’den duygularla baş etme rehberi!



NEDEN BÖYLE HİSSETTİM?

Ilk verdiğimiz örnek üzerinden gidersek evet onun yaptığı gibi ben de kendimi eleştiriyor ve yetersiz buluyorum ve o beni nasıl hayal kırıklığına uğratır diyorum. Ama aslında fark etmem gereken şey onun söyledikleriyle birlikte kendime karşı hissettiklerim.



Bu adımları sırayla takip ettikten sonra artık duygu ve davranışınızın arkasında yatan düşünceyi sorgulamaya başladınız.

Unutmayın ki hissettiğiniz tüm duyguların sorumluluğu yalnızca size aittir. Birine karşı öfkelendiğinizde bu duygu sizin duygunuzdur onun değil. Duygular yalnızca bize aittir. Karşı taraf sadece kendi başına bize belirli bir duyguyu hissettiremez.

O yüzden birine karşı öfkelendiğinizde bu duygunun size ait olduğunu bilmek son derece önemli.

Duygunuzun sorumluluğunu da aldıktan sonra bu duyguyu daha iyi hale getirmek için neler yapabilirim diyerek harekete geçmek için ilk adımı atmanız gerekiyor.



Duygusal zekası düşük bireylerin özelliklerinden biri de sadece negatif durumlara odaklanmaktır. Duygusal zekayı geliştirmek için de bundan dolayı pozitif şeyleri de düşünebilmek gereklidir. Bunu geliştirmenin yolu da pozitif şeylere odaklanabilmektir.

'Bugün hava çok kötü ama olsun cam kenarında oturup kahve içip biraz dinlenebilirim' gibi bakış açısıyla olumsuz durumları da pozitif durumlara çevirebilecek bir duygusal zeka. Bunu yapmak sizin için çok zorsa kendinize bazı sorular sorabilirsiniz.