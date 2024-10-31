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Korktuğunuz şeyler gerçekten başınıza geliyor mu? Meğer gerçek çok başkaymış...

Anksiyete, sürekli yoğun endişe atakları modern yaşamla birlikte hemen hepimizin yaşadığı sorunlardan biri. Fakat ileri aşamalarda kaygı bozukluğuna sebep olarak hem ruh sağlığını hem de toplumsal ilişkileri yerle bir eden bu durumla ilişkili yapılan yeni bir çalışma büyük bir gerçeği ortaya koydu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:38
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KORKTUĞUNUZ ŞEYLER GERÇEKTEN BAŞINIZA GELİYOR MU? MEĞER GERÇEK ÇOK BAŞKAYMIŞ...

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, insanların endişelendikleri şeylerin yüzde 85'inin gerçekleşmediğini ve gerçekleşen yüzde 15'lik kısmın yüzde 79'unun ya zorluklarla beklediklerinden daha iyi başa çıkabildiklerini ya da zorluğun onlara öğrenmeye değer bir ders olduğunu ortaya koydu.

Araştırmalar, endişe edilen şeylerin çoğunun gereksiz olduğunu ve bunu bilmenin stresi azaltmada etkili olabileceğini savunuyor. Çalışma sonuçlarını değerlendiren araştırmacılar, insanların kontrolü dahilinde olana odaklanarak daha sağlıklı bir zihniyet geliştirebileceği öne sürülüyor.

Sürekli karamsar olmak ve potansiyel başarısızlara odaklanmak stresi artırırken konsantrasyonu da olumsuz yönde etkiliyor. Önceki araştırmalar endişenin, bunama ve Alzheimer'a yakalanma riskini artırdığını vurguluyor.

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