Mevsimsel depresyon en sık bu yaş aralığında görülüyor! Kurtulmak için yapmanız gereken...

Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, Türkiye’de her 100 kişiden 5-6’sında sonbahar depresyonunun görüldüğünü belirterek, “Depresyon tanısıyla tedavi edilenlerin yüzde 65’ini sonbahar depresyonu yaşayanlar oluşturmaktadır. Bu bakımdan sonbahar depresyonu tüm depresyon vakaları içinde en sık görülen türdür. Sonbahar depresyonu en sık 17-25 yaş aralığında görülmektedir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:04 PAYLAŞ ABONE OL

Klinik Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, sonbahar depresyonu ile ilgili bilgi verdi. Tatlıdil, depresyonun ortaya çıkış dönemi, belirtileri ve etkilerine ilişkin, "Mevsimsel değişkenlik gösteren bir duygulanım bozukluğu olan sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan sonbahar depresyonu, genellikle sonbaharda başlayıp kış boyunca devam etmektedir. İlkbahar ve yaz aylarında nadiren de olsa görülmesi mümkündür. Havaların kötüleşmesi, günlerin yaz mevsimine göre kısalması, açık alanlardan tekrar güneşsiz kapalı alanlara girilecek olması kişilere keyifsizlik ve mutsuzluk verebilir. Yapılacak aktivitelerin sayısı daralmış hissiyatı içine girilebilir" diye konuştu.

Sonbaharın ve kışın gelişiyle birlikte azalan güneş ışığının hormonları etkilemesiyle uykuyu düzenleyen biyolojik saatin bozulduğuna dikkat çeken Tatlıdil, "Ayrıca güneş ışığının azalması nedeniyle beyindeki kimyasal maddelerin salgılanmasında sorunlar oluştuğu ve bu sorunların kişiyi depresyona sürüklediği söylenebilir. Ülkemizde her 100 kişiden 5-6'sında sonbahar depresyonu görülmektedir. Diğer bir açıdan depresyon tanısıyla tedavi edilenlerin yüzde 65'ini sonbahar depresyonu yaşayanlar oluşturmaktadır. Bu bakımdan sonbahar depresyonu tüm depresyon vakaları içinde en sık görülen türdür. Sonbahar depresyonu en sık 17-25 yaş aralığında görülmektedir. Sonbaharın gelmesiyle birlikte ve okulların açılmasıyla, aileler içinde okul, ders ve sınav telaşı başlamış ve bu durumu yaşayan ebeveynlerin de stres seviyeleri artmıştır. Yaz günleri tatil ve dinlenmeyle geçtikten sonrasında birdenbire böyle bir yoğunluk hali de mevsimsel depresyona sebebiyet verebilir" dedi.