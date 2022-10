Mutluluk endüstrisi küçük mutluluklarımıza göz dikti!

Son dönemde, özellikle sosyal medyada kurulan nostalji grupları, 70'leri, 80'leri', 90'ları yad ediyor... Dönemin objeleriyle, dönemin duygularıyla. Yıllar sonra, bin bir çabayla eve bağlanan o ilk telefonun, alınan ilk televizyonun, çalışırken evi gezen ilk çamaşır makinesinin, tek kanallı televizyonda beklenen o çizgi film saatinin, soba sıcaklığının, yer yatağının, yer sofrasının mutluluğunu paylaşıyorlar birbirleriyle... Genel yakınma, "O zaman daha mutluyduk, şimdi her şeyimiz var. Konforluyuz, hayatımız daha kolay, her şeye ulaşabiliyoruz ama mutluluğu yakalayamıyoruz" güzergahında ilerliyor... Sahi insan, eskisinden daha zor, imkanları daha az olan bir hayatı neden özler! İşte asıl soru bu...



Gerçekten de bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde; gelişen teknolojinin, yükselen hayat standardıyla garip bir şekilde ters orantılı gidiyor mutluluk algısı. Yakın dönemden iki reklam sloganını hatırlayın... Biri "Hep daha fazlasını iste!", diğeri "Hayat bir yolculuksa, yeriniz en önde olmalı!"... Bugünün dünyasını, doyumsuz modern insanını özetliyorlar sanki. Mutluluk sektörü hızla mutluluk öğütüyor. Hep bir sonraki, hep daha iyisi... Moda tabirle alemden aleme akan ama nedense hiçbir alemde sebat edemeyen insan çıkıyor ortaya neticesinde... İnsan tabii ki, her şeyin en iyisine layık. Ama eskiden, yani reklam sektörünün, küresel 'mutluluk pazarlamacıları'nın bizi bu kadar doyumsuz hale getirmeden önce, yetinmesini daha iyi biliyorduk... "Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz" diye öğütlenmiştik. Bu bizde bir eksikliğe değil, kendi imkanlarımızı, hayatımızı kendi sahip olduklarımız üzerinden değerlendirmeye götürüyordu bizi. Her anlamda az alternatifimiz vardı, seçtiklerimizle mutluyduk... Öyle miydik, gerçekten! Devam edelim...

Klinik Psikolog Mehmet Teber, hayat standartlarının yükselmesine rağmen -ve belki de bu yüzden- mutluluk algımızın azalmasıyla ilgili üzerine çok düşündürecek bir açıklama getiriyor: "Hayat standartların yükselmesi bir açıdan çok güzel. İnsanca yaşadığımızı hissediyoruz. Bizim adımıza makineler çalıştıkça biz hayatı belki daha çok yaşıyoruz. Muhabbete, dosta daha çok zaman kalıyor. Yükselen hayat standartları bize müthiş konfor sunuyor. Konfor güzel ama bir yandan da insanın düşmanı. Sinan Canan bir bilim insanı. Beyin ve insan biyolojisi üzerine araştırmaları ile bilinen biri. Konforun insanı çürüttüğüne oldukça fazla değiniyor. Evet yükselen standartlar işimize yarıyor ama mutlu olmanın da standardını yukarı taşıyor. Dünyanın bir ucundaki kişi kuyudan çıkan temiz suyu gördüğünde çılgına dönerken öteki ucunda bu duyguyu yaşamak için belki son model bir telefon almak gerekiyor. Sanırım standartların mutluluğumuza pek katkısı yok. Konfora katkısı var, boş zamana katkısı var ama bu katkıların da yan etkileri var."