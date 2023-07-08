Öfkeyi yönetmenin ipuçları! Esra Ezmeci 5 maddede anlattı...

Öfke, en az mutluluk kadar sağlıklı bir duygu. Ama elbette doğru bir şekilde ifade edilebildiğinde. Özellikle son zamanlarda toplumumuzda öfke o kadar yıkıcı bir hal aldı ki, öfke krizlerinin cinayete dönüştüğü haberlerini sık sık okuyor ve öfkenin yıkıcı gücüne yolda yürürken bile şahit olabiliyoruz. Kendi öfkenizi incelediğinizde de, biri istediğiniz gibi bir şey söylemediğinde veya davranmadığında öfkeleniyor musunuz? Veya trafikte önünüze geçen, hatalı sürüşte bulunan biri öfkenizi kontrol etmenizi engelliyor, kendinizi bir anda ona bağırırken veya küfür ederken mi buluyorsunuz? Öfkenin yıkıcı gücü sizi de ele geçirmiş olabilir mi? Elbette öfkenin hangi derecede olduğu ve ne yolla ifade edildiği burada önemli bir noktadır. Örneğin haksızlığa uğradığımızda veya şiddeti yüksek tartışmalarda genellikle öfkemizi kontrol etmekte çok zorlanırız. Fakat tam da bu gibi durumlarda kişi, öfkesinin farkına varmazsa ve öfkenin verdiği cesaret ve güçle harekete geçerse sonucunda çok ağır durumlar yaşanabilir. Öfkenin kontrol altına alınamaması, söylenmemesi gereken şeylerin söylenmesine yol açıp ilişkilerin bozulmasına, yapılmaması gereken eylemlerin yapılıp şiddete ve yasal suçlara sebebiyet verebilmektedir. Öfke duygusunu yaşanmaması gereken sakıncalı bir duygu olarak görüp bu duyguyu bastırmak yerine öfke duygusunun doğru yollarla ifade edildiğinde yaşanması gereken sağlıklı bir duygu olarak görebiliriz. Öfke duygusunun sağlıklı bir şekilde kontrol altına alınması duygusal, toplumsal tüm ilişkilerimizi çok daha verimli hale getirebilmektedir. Öfke en güçlü duygularımızdandır ve bazı durumlar öfkeyi kontrolü çok zorlaştırır. Hiç beklemediğimiz insanların öfkelenince yaşadıkları dönüşümlerine birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Beden ve zihin aşırı stres ve kaygı yaşadığında kendine anlık çıkış yolları bulmaya çalışır. Öfke bu kanallardan sadece biridir. Ve bir anda ortaya çıkan bu çıkış yolunu kontrol altına almak oldukça zordur. Bazen sınırlarımıza girildiğinde, bazen haksızlığa uğradığımızda bazen de bize yapılan saldırılara karşı gelmek gibi öfkelenme nedenlerimiz olsa da bazen herhangi bir gerekçe bulamadığımız öfke patlamalarını yaşarken buluruz kendimizi.