Ruh sağlığını iyileştirmenin altın kuralı! Hedeflerinizi koyarken bu adımlara dikkat...

Uzm. Klnk. Psikolog Enise Öziç ruh sağlığına iyi gelecek tavsiyelerde bulundu. Öziç, "Peki, ruhumuzu güzelleştirmek, dinginleştirmek için hangi bakış açısında olmalıyız? İlk olarak tüm duygulara yer açın. Beklentilerinizi sadece mutlu olmak üzerine değil, tüm duygulara yer açarak düzenleyin. O zaman bu duygularla baş edebilme gücünüz artacak, yaşamın anlamını daha çok fark edecek ve kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz" diye konuştu.





"Gerçekleşmesi mümkün hedefler koyun"

Doğru hedefler ve pozitif söylemlerin önemine dikkat çeken Uzm. Klnk. Öziç, "Davranışsal hedeflerinizi gerçeğe uygun oluşturun. Gerçekleşmesi mümkün hedefler koymak motivasyonunuza çok iyi gelecektir. Bize iyi gelen büyük adımlar, büyük yer değişiklikleri değildir. İyi gelen yüklenen anlam ile o an orada olabilmektir. Nerede olursanız olun, o anı kendinize hissettirin. Yaşayın. Duyun. Görün" ifadelerini kullandı.





"Pozitif kelimeleri hayatınıza alın"

Uzm. Klnk. Psk. Öziç, "Adım adım ilerleyin. Her parçayı tamamladığınızda hedefinizin sürdürebilirliği artacak ve ulaşılabilirliği daha mümkün olacaktır. Kelimelerin gücünü azımsamayın. Kuracağınız cümlelerin niteliğinin yaşam motivasyonunuza etkisi zannettiğinizden çok daha fazladır. Gerçekçilik kavramından uzaklaşmadan pozitif kelimeleri hayatınıza alın" şeklinde konuştu.