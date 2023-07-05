Ruhsal bağışıklığınızı güçlendirin! 9 adımda mutlu olmanın sırrı...

Bir amaç doğrultusunda hareket etmenin insanların yaşamdan zevk almasını kolaylaştıracağının vurgulayan Öz, "Hedef belirlemenin performans ve iş tatmini üzerindeki etkilerini incelemek için yapılan bir çalışmada, hedef belirlemenin performans ve memnuniyeti artırmada etkili olduğu saptanmıştır. Bunun için hedefleriniz olsun, gelecek planları yapın. Unutmayın hayaller gerçeklerin provasıdır. Çözümünde zorlanılan konuları da rafa kaldırmak yerine sorunların üzerine gidilmesi gerekir. Bazı durumlar, bazı olaylar can yakıcıdır. Fakat sorunları rafa kaldırmanın size faydası olmayacak hatta zararı olacaktır. Sorunları çözmek istiyorsanız ne kadar canınız yanarsa yansın sorunların üzerine gitmelisiniz. Göreceksiniz ki, aynı sorun bir süre sonra sizi daha az üzecek, sizi daha az yoracaktır" ifadelerini kullandı.

İnsanların mutlu olabilmeleri için kendilerini nelerin mutlu ettiğini bilmeleri gerektiğini söyleyen Öz, "Hobileriniz neler? Sizi ne mutlu eder? Bu soruların cevaplarını biliyor musunuz? Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Bu soruların cevaplarını bulabilmek ve kendinizle baş başa kalabilmek için sosyal medyadan, televizyondan, insanlardan uzakta, kendinize günlük en az 20 dakika zaman ayırın" diye konuştu.

HAYIR DEMEYİ ÖĞRENİN

Başkalarını kırmaktan korktuğunuz için kendinizi kırmak pahasına sürekli 'evet' diyorsanız sizin için en kolay yerden hayır demeye başlayın diyen Öz, birçoğunun yapmakta zorlanabildiği hayır diyememe problemi ile ilgili olarak "Evet, olumlu ve güven verici bir cevaptır ve çoğu insan evet cevabını vermekten veya almaktan mutludur. Ancak gereğinden fazla 'evet', fazla iş yüküne neden olabilir. Evet yanıtı ancak anlaşma koşulları, kişinin kişisel ve mesleki sınırlarına uyduğunda verilmelidir. Zamanınızın ne kadar değerli olduğunun farkına varın. Kendinize 'hayır' diyebilme pratiği yapın. Mümkün olduğu kadar sık hayır demek, bu konuda daha iyi olmanın ve kelimeyi söylerken daha rahat olmanın harika bir yoludur. Herkesin işinde, ebeveynlikte, sosyal sorumluluklarda ve aile dinamiklerinde çeşitli rolleri var. Bu roller, sınırları belirleme yeteneklerimizi zorlayabilir. Hayır demeyi öğrenmek, sınır oluşturmak için bir araçtır. Bu kulağa harika geliyor ama korkarım meşgulüm, çok isterdim ama korkarım zamanım yok, bu benim programıma uymuyor, bu sefer yardımcı olamayacağım gibi cümlelerle kibarca hayır diyebileceğinizi unutmayın" dedi.