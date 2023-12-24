Ruhunuz, bedeniniz aracılığıyla sizi uyarıyor! Basit bir ağrı deyip geçmeyin...





AYSU ÇELENOĞLU (Uzman Klinik Psikolog)

Ruh ve beden sağlığı uzmanları, birlikte tedavi ediyor

"Psikosomatik rahatsızlıkların psikolojik kökenli olması, yalnızca ruhsal tedaviyle iyileştirileceği anlamına gelmez. Bedensel semptomların giderilmesi için medikal ve ruhsal tedavi birlikte yürütülmelidir. Şikayetlerin altında yatan sıkıntıyı bulmak ve çözmek, eğer psikolojik bir hastalık mevcutsa bu hastalığı tedavi etmek, kişilik yapısı ve davranış örüntülerini keşfetmek, stresi etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenmek önemlidir. Fakat bu bir süreçtir ve zaman alabilir. Bu arada, fiziksel ağrının ve diğer semptomların tedavi edilmesi gerekir. Örneğin; boynunuzda ağrı varsa, stres tetikleyicileriyle baş etmeyi öğrenmek, ağrıyı önlemeye yardımcı olabilir. Ancak kronik stres, boynunuzdaki kaslarda iltihaplanmaya neden olan bir dizi kimyasal maddenin vücudunuzda salgılanmasına sebep olur ve bu da ağrıya davetiye çıkarır. Ağrınızı yönetmek için anti enflamatuar ilaçlara veya fizik tedavi gibi ek kaynaklara da ihtiyacınız olacaktır. Bunun dışında; bazı durumlarda, psikiyatrik ilaçların kullanımına da ihtiyaç duyulabilir. Antidepresanlar, anksiyolitik (kaygi giderici) ilaçlar, antipsikotikler ve duygudurum düzenleyiciler bir uzman kontrolü altında belirli dozlarda kullanılarak, tedavinin daha hızlı ve etkin sonuç verebilmesi sağlanır. Bu tür ilaçların mutlaka psikoterapi ile beraber kullanılması önemlidir."



BEDENİMİZ HER OLAYA TEPKİ VERİR!

"Ruh ve beden sağlığı birbiriyle doğrudan ilişkide olan iki alandır. Fiziksel sağlığımız kötüyse, kendimizi ruhsal anlamda iyi hissedemeyiz. Veya ruhsal olarak iyi değilsek, bedenimiz buna mutlaka bir şekilde tepki verir. Baş, boyun, sırt ve eklem ağrıları, migren, egzama, sedef, mide ve bağırsak sorunları, yüksek tansiyon, vücutta karıncalanma ve uyuşma, göğüste ağrı, sıkışma, çarpıntı, nefes darlığı ve halsizlik gibi duyumsamalar iç dünyadaki çatışmaların dışa vurumlarıdır. Kronik stres, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal hastalıklar; hayat kalitemizi düşüren bu gibi fiziksel semptomlara neden olabileceği gibi, yaşamımızı önemli ölçüde etkileyen ciddi rahatsızlıklara da neden olabilir. Bazen bedenimizde bir kist veya tümör görülebilir, bazen de aşırı stres sebebiyle, vücudumuzdaki fiziksel sistemler zayıflar ve çeşitli hastalıklar gelişebilir." (Aktaran: Uzman Klinik Psikolog Aysu Çelenoğlu)