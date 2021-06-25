Sınav öncesi heyecanı yönetmek için ne yapmalı?

Psikolog Şafak Ağaca Kemal, "3-5 gün önceden ders çalışmayı bırakın ve her gün muhakkak kitap okuyun" diye belirterek sınav öncesi öğrencilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal: "Hafta sonu, herkesin hayatı için, şimdiki gençlerin, bizim neslimizin ve gelecek neslin birçok kişiyi kapsayan önemli bir sınava girilecek. Bu kadar önemli bir sınava hiç kaygı hissetmeden girmeyi beklemiyoruz zaten. Yeteri kadar kaygı bize başarıyı sağlıyor. 'Yapabilir miyim?', 'iyi çalıştım mı?' gibi kaygıları zaten bekliyoruz ama bunu kriteri şöyle bir şey; kaygıdan dolayı bazı yoğun bedensel şeyler hissediliyorsa, 'kalbim çok çarpıyor', 'terlemeye başlıyorum', 'sınava girdiğimde bayılacağımı hissediyorum' gibi şeyler artık başa çıkamadığınızı gösteren şeylerdir. " diyerek sözlerine devam etti.

Sınav kaygısıyla başa çıkmanın yolları var mıdır?

Psikolog Şafak Ağaca Kemal: "Hayattaki bazı insanlar pandemiden yoğun etkilendiyse, bazıları yoğun etkilenmediyse ya da bazıları bu konuyla başa çıkabildiyse, bir diğeri çıkamadıysa gibi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Aynı şey sınav için de geçerli oluyor. Bazı çocuklar sınavla ilgili çok yoğun kaygı yaşarken bir diğeri öyle yaşamıyor. Bunun nedeni genetik faktörler olabilir, başa çıkma mekanizmalarının düşük olması psikopatalojiyi gösterir. Başa çıkma mekanizmaları yüksek bir çocuk değildir. Peki bununla yola çıkma nasıl olmalıdır? Bilişsel çarpıklıkları fark etmek, 'başaramayacağım', 'yeterince yapamayacağım', 'zaten yetersiz biriyim', gibi şeyler fark etmek, 'yetersiz olduğum bazı yerler olabilir ama yeterlilik ile ilgili yaptığım şu noktalar da vardır. Bunları farkına varmak ve biraz kaygının iyi geleceğini bilmek önemli olabilir.

Nefes egzersizleri, yürüyüşleri artırmak, kendinize bu dönemde biraz daha şefkatli davranmak, 'evet zor bir şey yapacağım', 'elimden geldiğince yapacağımı düşünüyorum' gibi olumlu şeyleri tekrar tekrar kendinizi hatırlatmak iyi olacaktır.

Hep söylediğimiz gibi bir gün önceden ders çalışmayı bırakın. Bence zaten 5 gün kala bırakmak gerekiyor. Bazıları benim hatırlayacağım şeyler var tekrar çalışacağım diyebiliyor, olabilir. Ama 3-5 gün önceden bırakın diyoruz ve her gün muhakkak kitap okuyun. Çünkü zihnin çalışmasını devam ettirilmesini istiyoruz. 1 gün önceden sınavın olduğu yere gidip bakılabilir. Yarın nerede sınav olacağım sorusu cevap bulur çünkü insanlar neresi olduğunu bildiği yerlerde iyi performans sağlayabilirler. " diye belirtti.

Sınav öncesi heyecanı yönetmek için neler yapılabilir?

Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal: "Sizi götürecek kişiyle çatışmalı bir ilişkiniz varsa, sabah kalktığınızda size zorla yemek yedirilirse, bunlardan uzak durarak, sınav sabahında olabilecek şeyleri önceden planlamak iyi olabilir. 'Anne, baba ben sabah bunları yiyeceğim, lütfen şunları yemeyeceğim için bana şimdiden söylenmeyin' , 'evden çıkarken anne, baba arasında küçük tartışmalar olabilir, o yüzden beni bir kişi götürsün' ya da ' hepimiz gidersek ben kendimi daha iyi hissederim' diyebilirsiniz. Yani heyecanınız için neye ihtiyacınız varsa onu yönetmek önemli olabilir.

Bu noktada kaygı çok bulaşıcıdır. Anne, baba çok kaygılı bir yapıdaysa bu çocuğa da geçer. Örneğin uçak düşerken nasıl önce yetişkin kendi takar daha sonra çocuğuna takar bu da öyle bir şey. Daha sakin, anlayışlı, şefkatli olmak, daha yetişkin kısmından kalabilmek önemlidir. Şimdiden herkese başarılar diliyorum." dedi.