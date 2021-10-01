Soğuk ve karanlık: Kış depresyonundan nasıl kurtulursunuz?

Kış depresyonu mevsimsel duygudurum bozukluğu olarak tanımlanan bu durum, birçok kişide tedaviye ihtiyaç duyulan önemli bir rahatsızlık. Fakat aslında bu havaların yarattığı bu etkiyi nasıl en aza indirebileceğiniz konusunda birçok tüyo bulunuyor. İşte kış depresyonundan nasıl kurtulacağınıza dair ipuçları…

MARUZ KALINAN MAVİ IŞIK ORANINI DÜŞÜRÜN

Mavi ışık nedeniyle sirkadiyen ritminiz (uyku / uyanma döngüsü) bozulur. Işığa uzun süre maruz kaldığınızda melatonin salınımınız yavaşlar. Yatmadan önce telefonunuza sıklıkla bakarsanız, yorgun ve sersemlemiş hissederek uyanma ihtimaliniz yüksektir. Mavi ışık, telefonunuz, bilgisayarınız, TV'niz ve hatta zararlı olmadığını düşündüğünüz e-okuyucunuz gibi araçlarda bulunabilir. Uyumadan en az bir saat önce teknolojik cihazlarınızı bir kenara bıraktığınızdan emin olun.

SEBEPSİZ DE OLSA İYİ GİYİNİN

Kendiniz kötü hissettiğinizde yeterince bakımlı olmamanız durumunda aynı zamanda düzensiz ve dağınık hissedersiniz. Bu his ise daha kötü hissetmenize yol açar. Bu nedenle günlük olarak kıyafetlerinize özen göstermek, saç ve cilt bakımı rutinlerinizi aksatmamak kendinizi daha düzenli gördüğünüz için daha iyi hissetmenizi sağlar.

DANS EDİN

Duygularınızı kelimelerle tanımlayamıyorsanız, hareket ederek yapın. Egzersiz yaparken ve ruh halinizi yükseltebilir, bu sayede bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Dans etmek, depresyondan korunmanıza yardımcı olan endorfinleri (mutluluk hormonlarını) salgılar. Ayrıca, dans etmek sıkıcı görevlerden güzel bir kaçış olabilir.

BİR "VİZYON PANOSU" OLUŞTURUN

Bir vizyon panosu temelde fotoğraflardan, metinlerden veya çizimlerden oluşan bir kolajdır. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için günlük motivasyon görevi görür. Bir vizyon panosu, bu yaşamdan ne istediğinizi anlamanıza yardımcı olur. Parlak geleceğinizi ve başarınızı düşünmek bile sizi neşelendirebilir. Eski dergi kesitlerini alın veya resimleri yazdırın ve bunları bir panoyaasın, alıntılar ekleyin ve belki de kendi fotoğraflarınızı yapıştırın. Artık dünyayı fethetmeye hazırsınız.

ALANINIZI DÜZENLEYİN

Kış depresyonu, çalışmak için ihtiyacınız olan tüm motivasyonunuzu yerle bir edebilir. Fakat aslında motivasyonu kazanmanın bir yolu olarak alanınızı düzenleyebilirsiniz. Dağınık bir ortamda çalışmak, çok daha hızlı bir biçimde motivasyon kaybına neden olabilir. Bu nedenle kendinizi daha canlı hissetmek istiyorsanız ilk olarak yaşam alanınızı düzenlemekle başlayabilirsiniz.

SOSYAL MEDYAYA BİRAZ ARA VERİN

İnternette herkesin "mükemmel" yaşamına bakmak inanılmaz derecede sinir bozucu olabilir, özellikle de kendinizi kötü hissettiğinizde. Aslında sorun, parmaklarınızı şıklatarak çözülebilir: kendinizi korkunç hissettiren sosyal medya hesaplarını veya takip ettiğiniz kişileri silin. Bilimsel olarak da sosyal medyaya fazla maruz kalan insanlar kendilerini daha yalnız ve daha depresif hissettikleri ispatlandı.

EVDEN ÇIKIN

O battaniyenin altında biraz daha kalmak çok cazip ama sürekli kaldığınızda kendinizi daha da kötü hissedeceksiniz. Hiç bitmeyen film ve dizi maratonuna alternatif olarak biraz temiz hava almayı deneyin. Azaltılmış güneş ışığının daha yüksek melatonin seviyeleri ürettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özetle, kış depresyonuna neden olan budur.