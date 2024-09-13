Sonbaharda ruh haliniz neden değişiyor? Meğer ardında bu hastalık varmış...

Özçelebi, psikolojik etkileri bireye göre farklılık gösterse de en sık görülen belirtiler arasında kişinin kendini sürekli halsiz ve keyifsiz hissetmesi, uyku düzensizlikleri, iştah değişiklikleri, eskiden hoşlanılan aktivitelere karşı ilgisizlik, sosyal izolasyon, umutsuz hissetme ve odaklanma güçlüğünün yer aldığını kaydetti.

Beynin ışıkla ilgili aldığı bilgiler doğrultusunda gün ışığının yetersiz olduğu havalarda sakinleştirici etkisi olan uyuma hormonu olan melatonini salgıladığına dikkati çeken Özçelebi, "Melatonin kimyasal yapı bakımından serotonine çok benzer. Melatonin aşırı salgılanması durumunda, serotoninle rekabete girer ve serotoninin seviyesi düşer. Düşük serotonin seviyesi depresyonla ilişkilidir. Yani böyle bir süreçte depresif semptomlar göstermemizin nedeni budur." ifadelerini kullandı.