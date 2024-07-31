Sosyal medya bağımlılığından kurtulma yolu!





EMDR İLE BAĞIMLILIK TEDAVİSİ MÜMKÜN

Sosyal medya bağımlılığının tedavisi kişinin hem bağımlılık düzeyine hem de ihtiyaçlarına göre farklılık gösterdiğini aktaran Arş. Gör. Simay Yılmaz, "Sosyal medya bağımlılığının tedavisinde son zamanlarda kullanılan terapi yöntemlerinden birisi de EMDR'dır. EMDR 1980'Ierde Shapiro tarafından travma sonrası stres bozukluğunun tedavisine yönelik geliştirilen bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Son yıllarda ise pek çok psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi bağımlılık tedavisinde de kullanılıyor. Bağımlılık genel olarak travmatik deneyimler ve stresle ilişkilendirilir. EMDR tedavisi de travmatik deneyimlerden kaynaklı olan duygusal sıkıntıları hafifletmek ve kişide bağımlılığa sebep olan ana noktaları ele almak amacıyla kullanılıyor. EMDR ile kişinin bağımlılıktaki tetikleyici unsurları hatırlaması ve duygusal deneyimleri yeniden işlemesi sağlanıyor" açıklaması yaptı.