Telefonda "rahatsız etme" özelliğini kullananlar dikkat! Ardında psikolojiniz yatıyor...

Eskiden Twitter diye bilinen X'te Max Burns adlı kullanıcı, "Bugün bazı Z kuşağı gençlerinin cep telefonlarını 7/24 'Rahatsız Etme' modunda tuttuklarını, böylece aramalara cevap verme kaygısıyla asla yüzleşmek zorunda kalmadıklarını öğrendim" yazarak bir tartışma başlattı.

Burns'ün tweet'iyle özdeşleşen pek çok Z kuşağı üyesi olmasına rağmen bunun Z kuşağına özgü bir alışkanlık olmadığını söyleyenler de var. X kuşağından biri "Bunu yapıyorum, çünkü 40 yaşındayım ve rahatsız edilmek istemiyorum" dedi. 2023'te yapılan bir araştırma, katılımcıların yüzde 90'ının telefonda biriyle konuşmaktan endişe duyduğunu göstermişti.