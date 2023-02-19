Uzman Psikolog Arzu Hamurcu anlattı: "Deprem konusunda korkularınızı atlatmanın en iyi yolu..."

Vatandaşların depremden sonra 1 aylık süreç içerisinde korkularının ve kaygılarının azalmadığını fark ettiklerinde bir uzman tarafından psikolojik destek almaları gerektiğini ifade eden Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, "İnsanlarda çok yoğun bir kaygı olduğunu görmektesinizdir. Yani depremin bizzat yaşamamış, deprem bölgesinde olmayan, depremi hafif bir sarsıntıyla yaşamış çoğu insanın bile hala kaygı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu çok normal. Çünkü bu bizim ikincil travma dediğimiz bir durum.

"PSİKOLOJİK HASARI UZAKLAŞARAK KONTROL EDEBİLİRSİNİZ"

Depremi bizzat yaşamasa da, depremi bizzat deneyimlememiş olsa da dolaylı yoldan deneyimlemiş çoğu insanın yaşayacağı birçok belirti mevcut. Bu yaşanan kaygı ve üzüntüyü içimizde hissettiğimiz için bireysel olarak daha önceden yaşadığımız birçok olaya bağlı olarak farklı özellikler gösteriyor olabiliriz. Bu kaygılarımızı yönetebilmek açısından bu kaygıdan çok uzaklaşmak isteyebiliriz. Yani hiçbir haberi takip etmek istemeyebiliriz. Hiç kimse ile bu olay hakkında konuşmak istemeyebiliriz. Kendimizi deprem konusundan uzaklaştırmak isteyebiliriz. Farklı şeyler izlemek istiyor olabiliriz. Farklı paylaşımlarda bulunmak istiyor olabiliriz. Çünkü gerçekten uzaklaşırsak bu durumu kontrol altına alabiliriz diye düşünebiliriz. Bu durumdan almış olduğumuz psikolojik hasarı uzaklaşarak kontrol altına alabiliriz ya da tam tersiz ne kadar yakında olabilirsek bu durumu o kadar kolay atlatabiliriz diye düşünebiliriz. Buna bağlı olarak da sürekli deprem haberleri takip ediyor olabiliriz.

İnsanlarla her an depremi konuşmak istiyor olabiliriz. Lambaları sürekli kontrol ediyor olabiliriz. Buna bağlı olarak birçok farklı noktada farklı hareketler sergiliyor olabiliriz. Mesela uyku problemi bu konuda çok önemlidir. Ya çok fazla uyumak isteyerek, bu konudan uzaklaşmak isteyebiliriz ya da hiç uyumak istemeyebiliriz. Çünkü uyursak kontrol sağlayamayacağımızı düşünebiliriz. Bu tip davranışlar bizim bireysel olarak daha önceden yaşadığımız olaylara bağlı olarak farklı davranışlar gösterebilir. Bunların hepsi çok normaldir. Çünkü bunlar anormal bir döneme verdiğimiz normal tepkilerdir.