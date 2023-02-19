Uzmanı anlattı: "Depremin psikolojik etkileri yıllar sonra ortaya çıkabilir"

"SPORTİF FAALİYETLERE DÖNÜLMESİ GEREKİYOR"



Sportif faaliyetlerin başlamasının deprem sonrası insan psikolojisine etkisine de değinen Yavuz, "Bunun olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var. Halk olarak çok üzücü ve çok yıkıcı bir deprem yaşadık. Bunu yüreğimizde hissediyoruz ama insanlarımızın da bir an önce rutine dönmeleri gerekiyor. Bir insanı kendi haline bırakmak, o acısı daha çok hissetmesini sağlıyor. Artık yavaş yavaş rutine dönmemiz gerekiyor. İnsanları meşgul edecek şeylerle, mesela futbol müsabakaları insanları meşgul eden bir uğraş. Dolasıyla bu acıyı artık yüreğimizde her zaman hissedeceğiz ama bir yandan da normalleşme çabalarına dönüp bir an önce bu tarz sportif faaliyetlere dönülmesi gerekildiğinin kanaatindeyim. Bir yandan yardım vazifelerimizi, olabilecek en üst düzeyde yerine getirirken, bir yandan da halkımızın zihnini depremden uzaklaştırmaya çalışmalıyız. Bu demek değil ki destekler yardımlar bitecek. Yardımları da, destekleri de sonuna kadar yapacağız ama artık zihinleri başka tarafa almamız gerekiyor. Yoksa halkımız psikolojik anlamda daha çok etkilenecek. Bu psikolojik etkilenmelerin faturaları hemen ortaya çıkmıyor. Yıllar sonra çıkabiliyor ve yıllarca sürebiliyor. O yüzden toplumumuzun zihin sağlığı da bizim için çok önemli" diye konuştu.



Mehmet Yavuz, bu sene içerisinde depremzede vatandaşların sportif faaliyetlere ücretsiz katılmalarının çok anlamlı olacağını söyleyerek, "Bu sportif faaliyetleri canlı olarak yayınlayan televizyon kanallı afet bölgesindeki şehirlere müsabakaları ücretsiz bir şekilde verebilir. O illerde yaşayan insanlarımız, futbol müsabakalarını ya da diğer sportif faaliyetleri ücretsiz takip edebilirler. Birçok insan yaralı, yakınını kaybeden insanlar var fakat bu vatandaşları acılarıyla baş başa bırakmamak ve destek olmak gerekiyor. Depremzedelerin zihinlerini başka tarafa yönlendirmek için bu tarz yapılacak yardımlar ve destekler de mutlaka bölge halkı için çok önemli olacaktır" dedi.