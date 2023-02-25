Uzmanlar depremzede çocuklar için oyuncak tavsiyesi verdi! Bu oyuncaklar duygularının simgesi...

KIYAS VEYA KARŞILAŞTIRMALI YAZILAR ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR



Afet bölgesine gönderilen yazıların kıyas veya karşılaştırmalı yazıların içermemesi gerektiğinin önemini vurgulayan Yücesan, "Sadece oraya gönderirken oyuncakların içlerinde bazı notlar yazılı olabiliyor. O notlara böyle uzun uzun ailelerin yazdığı notlar değil de çocuklarımızın kendilerinin yaptığı resimleri koyulabilir. Uzun uzun ailelerin belki biz de şunları yaşadık biz de böyle etkilendik gibi kıyas veya karşılaştırmalı yazılar yazması oraya göndermesi çocukları olumsuz etkileyebilir. Ufak çocuklar zaten anlamayabilir o yüzden daha ufak çocuklarınız zaten kendi çizimlerini kendi ufak bir iki cümlelerini yazıp sadece gönderirlerse daha tatlı olur. Veya bir ufak çocuğun kendisinin ben de uzaktan senin yanındayım seni izliyorum sana destek olarak kendi oyuncağımı gönderiyorum gibi kısa notlar paylaşması daha etkili olabilir" ifadelerini kullandı.