Yas sürecinin 5 evresi! Sevilen birinin kaybının ardından en zor aşama...

Yas, sevilen birinin ölümü insanlar için acı bir deneyimdir. Sevilen, değer verilen birinin ölmesi ile oluşan yas süreci doğal bir tepki ile meydana gelir. Yas denildiğinde akla gelen birinin kaybı olsa da bireyler işini, sağlığını, statüsünü kaybettiğinde, başarısız olduklarında, boşandıklarında, ilişkileri sonlandığında, hayal edilen bir durum gerçekleşmediğinde, beklentilerine ulaşamadıklarında dahi yas sürecine girebilirler. Kişi için önemli olan birinin ya da bir şeyin yokluğunun yaşanmasıdır. Örneğin insanlar önemli bir hastalıkları olduğunu öğrendiklerinde de yas sürecine girebilir.

Yas süreci her ne olursa olsun çok normal, yaşanması gereken bir süreçtir. Yas süreci bir iyileşme süreci olabileceği gibi sağlıklı bir biçimde tamamlanamayan süreçte bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik sorunlar yaşayabileceği söylenebilir. Yaşanan yas sürecinin süresi ve boyutu kaybın türüne, kaybın birey için anlamına, kültürüne vb. durumlara göre değişkenlik gösterir.