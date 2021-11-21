Yaşamlarını zehir ediyor: İşte dünyanın en tuhaf fobileri!

Kusma fobisinden tırnak kesme sesinden rahatsız olana, hatta bebeği çirkin olacak diye evlenmek istemeyene fobiler psikolojinin sonsuz vahalarından biri... Psikoloji uzmanlarına tanık oldukları en tuhaf fobi vakalarını sorduk.

GÖKSAN GÖKTAŞ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 10:44

Fobiler çok geniş bir alem. Psikolojinin en özel alanlarından biri... Çoğunun altında sürpriz bir travma, şaşırtan bir geçmiş yaşam deneyimi yatıyor... Biz öyle, kapalı yerde kalma, böcek gibi fobilerin peşine düşmedik. Psikoloji uzmanlarından bugüne kadar duymadığınız vakalar aldık. Onların bile karşılaştıklarında "Böylesini ilk defa görüyorum" dediği vakalar...





FATMA COŞAR (PSİKİYATR)



Çocuğu çirkin olacak diye evlenmedi

Aliye Hanım 36 yaşında bir kadın hasta. 21'inci gebelik haftasında bebeğini dünyaya getirmek istemediği için yoğun suçluluk hissi ile tarafıma başvurdu. Doğum sürecini ve sonrasını düşündüğünde çarpıntı, terleme, baş dönmesi, bulantı, kusma, yüzünde uyuşma yaşıyor, "Bebek çirkin doğacak, yüzü aklıma geldiği zaman yerimde duramıyorum" şeklinde ifade ediyordu duygularını. Yıllarca bir gün bebeği olursa çirkin olacağına inanmış, bu nedenle 35 yaşına kadar evlenmemişti. Öyküsünde erkek olan ikizinin ölü doğduğunu, annesine bebeği göstermediklerini, anneannesinin ise annesini teselli etmek adına "Kız ölseydi daha çok üzülürdük, en azından çirkin olan öldü" dediği öğrenildi. Babası "güzel kızım" diye seslendiği zamanlarda huzursuzluk yaşıyor, ağlıyor, odasına kapanıyordu. Babasının bu söylemi ona çirkin olduğu için öldüğüne inandığı erkek kardeşini anımsatıyor, güzel olduğu için yaşadığını, bir gün güzelliğini kaybederse öleceğini düşündürüyordu. Ayrıca görüşme esnasında sanki tüm kardeşlerinin ölümünden kendi sorumluymuşçasına suçluluk yaşıyordu. Üstelik anne ve babasının tek kızı olan Aliye Hanım annesini ve babasını mutlu edemediği için anneannesinin yanına gönderildiğine inanmıştı. Alınan öykü ile Aliye Hanım'ın çirkin bebek doğurma fobisinin kökenleri anlaşılmış ve kısa süreli dinamik psikoterapi ile tedavi uygulanmıştır. Devam eden süreçte Aliye Hanım'ın doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiştir.





CEM KEÇE (PSİKİYATR)



Kusma fobisi vakası

Leyla olarak anacağım 24 yaşındaki danışanım kusma fobisi (Emetofobi) ile başvurmuştu. Kusmayı düşündüğünde boğuluyor ya da boğuluyormuş gibi hissettiğini, kusarsa dilini yutabileceğini, bunun ölümcül olacağını söylüyordu. Leyla iki yıldır evliydi ve bebek sahibi olmak istiyorlardı. Ancak hamilelikte bulantı ve dolayısıyla kusma yaşama ihtimalinden endişe ve korku nedeniyle hamile kalmak istemiyordu. Leyla'nın kusma fobisi, kusma ile ilgili görüntüler ve düşüncelerle de tetikleniyor, kusmayı anımsatan uyaranlarla karşılaştığında örneğin, başkalarının kustuğunu veya tıkandığını görüp, duyunca boğulacak gibi oluyordu. Leyla 12 yaşındayken gıda zehirlenmesine bağlı travmatik bir kusma deneyimi yaşamıştı. Daha sonra bu konuda hiç yardım almadığı için kusma fobisi ile yaşamak zorunda kalmıştı. Leyla ile fobisine ilişkin terapimiz sonlandığında hamile kalabilmişti.