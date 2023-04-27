Yaşanan kaybın acısı dayanılmaz ise eğer... “Çözümlenememiş yas nedir?”

Keder, sevilen birinin kaybının ardından yaşanan oldukça normal bir süreçtir ve herkesin yas tutma sürecin onu yaşayan kişiye bağlı olarak değişkenlik gösterir. Psikoterapist Andrea Dorn, en yoğun yas döneminin genellikle tipik olarak yaşanan kaybın ardından sonraki ilk altı ayda yaşandığını ve ilk iki yıl boyunca da tekrarlandığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:17 PAYLAŞ ABONE OL

Dorn, bir kaybın ardından yıllar hatta on yıllar boyunca ara sıra, beklenmedik yas dalgaları yaşamak yaygın olsa da, çoğu insanın bu duygular üzerinde çalıştıkça "zaman içinde yas semptomlarının sıklığında ve süresinde kademeli bir düşüş" fark edeceğini söyledi. Tüm bu genel anlayışlara rağmen bazen yoğun ıstırap dönemi azalmaz. Yas duygusunun içinde sıkışabilir ve ilerleyemeyecekmiş gibi hissedebilirsiniz. Bu durum, "çözümlenmeyen yas" olarak bilinir. Klinik terimlerle "karmaşık yas" veya "uzun süreli yas" olarak adlandırılabilir. "Uzun süreli yas bozukluğu" adı verilen bir durum, 2021'de resmi bir ruh sağlığı teşhisi haline geldi.

Dorn, "Çözümlenmemiş yas, bir kişinin normal yas tutma dönemi geçtikten çok sonra bile, bir kayıpla ilişkili önemli duygusal sıkıntı, acı ve üzüntü yaşamaya devam ettiği bir tür yastır" açıklamasında bulundu. Bu durum, birisi kaybını tam olarak işleme veya kabul etme fırsatına sahip olmadığında olabilir. Dorn, "tipik" yas ile çözülmemiş yas arasındaki farkı vurgulayan bir benzetme önerdi. Fırtınaya yakalanmış bir gemi düşünün. Dalgalar güverteye çarparak yolcuların yönünü şaşırmış, bunalmış ve bitkin durumda bırakabilir. Dorn, "Ancak, 'normal' yasta, fırtına sonunda diner ve geminin daha sakin sulara yelken açmasına izin verir," dedi. Yine Dorn'a göre; "Tersine, çözümlenmemiş yas, etrafınızdaki kaosun biraz azaldığı, ancak sıkışmışlık hissinin devam ettiği bir fırtınanın ortasında hapsolmuş gibi hissettirir. Bu yas hali, bir yalnızlık ve kafa karışıklığı duygusu yaratarak hayatınızı net bir şekilde görmenizi zorlaştırabilir."