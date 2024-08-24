Yüksek hayat kalitesinin sırrı zihninizde! "Eğer böyle düşünürseniz..."

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, mental sağlık ve stres yönetimi konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, olumlu bir bakış açısının mental sağlığı iyileştirebileceğini belirtti ve sağlıklı bir zihnin bireyin yaşam kalitesinin artıracağını belirtti.

İHA Giriş Tarihi: 24.08.2024 14:09 PAYLAŞ ABONE OL

Mental sağlığın, bireyin duygusal, psikolojik ve sosyal iyi oluşunu kapsadığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, stresle başa çıkma, üretken olma ve toplumsal katkı sağlama kapasitesinin mental sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Sağlıklı bir zihinsel durumun hem fiziksel hem de mental sağlığın bir bütün olarak ele alınmasını gerektirdiğine dikkat çekti.



Stresin vücut üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirten Dr. Sarıkaya, sürekli ve kontrol altına alınamayan stresin anksiyete, depresyon, kalp hastalıkları, uyku sorunları ve sindirim problemleri gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, stresin bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebileceğini kaydetti.