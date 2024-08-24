Yüksek hayat kalitesinin sırrı zihninizde! "Eğer böyle düşünürseniz..."

Mental sağlığın, bireyin duygusal, psikolojik ve sosyal iyi oluşunu kapsadığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, stresle başa çıkma, üretken olma ve toplumsal katkı sağlama kapasitesinin mental sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Sağlıklı bir zihinsel durumun hem fiziksel hem de mental sağlığın bir bütün olarak ele alınmasını gerektirdiğine dikkat çekti.
Stresin vücut üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirten Dr. Sarıkaya, sürekli ve kontrol altına alınamayan stresin anksiyete, depresyon, kalp hastalıkları, uyku sorunları ve sindirim problemleri gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, stresin bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebileceğini kaydetti.
Dr. Sarıkaya, mental sağlığı iyileştirmenin birçok yolu olduğunu belirtti ve özellikle olumlu bir bakış açısının bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı. Fiziksel aktivite, yeterli uyku, sağlıklı beslenme, zaman yönetimi, sosyal destek, meditasyon ve farkındalık gibi stratejilerin stres yönetiminde etkili olabileceğini aktardı.
Sağlıklı bir zihinsel durumun bireyin yaşam kalitesini artırdığını, ilişkileri güçlendirdiğini ve işte verimliliği yükselttiğini belirten Dr. Sarıkaya, mental sağlığa yatırım yapmanın hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti. Son olarak, stres yönetiminde kişisel bakım rutinlerinin geliştirilmesi, yardım aramanın ve uygun tekniklerin uygulanmasının kritik olduğunu vurguladı.
Dr. Sarıkaya, "Mental sağlık, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmenin temelidir. Stresi iyi yönetebilen, mutluluğun anahtarını yakalamış demektir" dedi ve sağlıklı, stressiz günler diledi.