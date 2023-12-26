Her kedi farklıdır ve genetik, çevresel, yaşam tarzı faktörleri, hastalıklara karşı duyarlılığını etkileyebilir. Kedinizin düzenli veteriner kontrollerine gitmesi, aşılarının güncel olması ve sağlıklı beslenmesi önemlidir. Kedi hastalıkları ve belirtileri, yetişkin ve yavru kedilerde görülen hastalıklar nelerdir dediğimizde kedi hastalıkları, kedileri etkileyebilecek çeşitli sağlık sorunlarını ifade eder. Bu hastalıklar, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan olmak üzere iki ana kategoriye ayrıldığını öğreniriz.

Kedi Hastalıkları ve Belirtileri

Kedinizin düzenli veteriner kontrollerine gitmesi, aşılarının güncel olması ve uygun beslenme gibi temel bakım prensiplerine uyulması, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Eğer kedinizde herhangi bir sağlık sorunu olduğundan şüpheleniyorsanız, bir veterinerden profesyonel yardım almanız önemlidir. Kedilerde görülen yaygın hastalık belirtileri şunlardır:

• İştahsızlık

• Halsizlik

• Kilo kaybı

• Letarji

• Kusma

• İshal

• Kanlı dışkı

• Hapşırma

• Burun akıntısı

• Göz akıntısı

• Hırıltılı solunum

• Ağız kokusu

• Diş eti kanaması

• Döküntü

• Tüy dökülmesi

Yetişkin ve Yavru Kedilerde Görülen Hastalıklar Nelerdir?

Bu hastalıklar, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan olmak üzere iki ana kategoriye ayrılabilir. Bulaşıcı hastalıklar, başka bir kediden veya hayvandan kedilere bulaşabilen hastalıklardır. Bu hastalıklar, bakteri, virüs, mantar veya parazitler tarafından kaynaklanabilir.

Yavru Kedilerde Görülen Hastalıklar:

1. FIP (Feline Infectious Peritonitis - Kedilerde Bulaşıcı Peritonit): Feline Coronavirus'un mutant formlarının neden olduğu bir hastalıktır.

2. Panleukopeni (Distemper): Hızla bulaşan ve genellikle genç kedilerde görülen bir viral enfeksiyondur.

3. Solunum Yolu Enfeksiyonları: Yavru kediler, soğuk algınlığına benzer üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha duyarlı olabilirler.

4. Parazitler: Yavru kediler sıklıkla iç ve dış parazitlere karşı daha savunmasızdır. Solucanlar, pireler ve keneler yaygın sorunlardır.

5. Kedi İstemsizce Şişmanlama Hastalığı (Fading Kitten Syndrome): Yavru kediler arasında görülen ve genellikle ilk birkaç hafta içinde ortaya çıkan bir dizi sağlık sorununu ifade eder.

Yetişkin Kedilerde Görülen Hastalıklar:

1. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (ÜSYE): Soğuk algınlığına benzer belirtilerle seyreden bu enfeksiyonlar, özellikle stres, toz, virüsler veya bakterilerle ilişkilidir.

2. Diş Problemleri: Diş taşı, diş eti hastalıkları ve diğer diş sorunları yetişkin kedilerde yaygın olabilir.

3. İdrar Yolu Problemleri: Mesane enfeksiyonları, idrar taşları ve idrar yolu iltihapları yetişkin kedilerde görülebilen sorunlardır.

4. Şeker Hastalığı (Diabetes): İnsanlarda olduğu gibi, kedilerde de şeker hastalığı olabilir. İnsülin üretiminde veya kullanımında bir sorun nedeniyle kan şekerinin düzenlenmesinde zorluk yaşanır.

5. Hipertiroidizm: Tiroid bezlerinin aşırı aktivitesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

6. FIV (Feline Immunodeficiency Virus - Kedilerde Bağışıklık Sistemi Yetmezliği Virüsü): Kedilerde bağışıklık sistemi zayıflatan bir virüs nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.