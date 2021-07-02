Normalde, kişinin kendi algıladığı başa çıkma yeteneğini aştığında bir basınç sonucunda deprem ortaya çıkar. Her birimiz benzersiziz ve genetik yatkınlığımız, acı çekebileceğimiz veya stresle başa çıkabileceğimiz anlamına gelir. Bana göre deprem yeni bir değişimin habercisi olabilir.

Yine de bu rüya her zaman olumsuz değildir. Bir hedefe ulaşma konusunda uygun bir şekilde zorlandığınız ve heyecanlandığınız anlamına da gelebilir. Yolunuza çıkanları yönetmenin anahtarı, yaşamınızı ve iş yükünüzü dengelemektir. Rüyada deprem olacağını tahmin etmek, gelecekte yeni bir fırsata hazırlıklı olacağınıza delalettir. Depremin şiddetini de dikkate almak önemlidir. Deprem yüksek şiddetteyse ve hasar verilmişse, bir durumun nasıl daha iyiye dönebileceğini gösterir.

Ayrıca, Jung'un daha geniş bakış açısını hesaba katarsak, depremin kişisel dönüşüme bir gönderme olabileceğini düşünebiliriz: Güçlü duygular, felaketin sembolizmiyle gösterilir. Sorunun çözümü, içsel kendini gerçekleştirmeye ulaşmak için içsel bir anlayış olacaktır. İçsel aydınlanma, benliğin maruz kaldığı dönüşüme tam ve bilinçli bir katılımı içerir. Bu açıklama gerçekleşmezse, rüyayı gören kişi kapalı, kendi içinde kilitli kalacaktır.

Deprem nedeniyle yıkım görmek ne anlama geliyor?

Rüya bakış açısından yıkım, sizin olanı korumakla bağlantılıdır. Bu, eşyalarınızı korumayı düşünmeniz gerektiği anlamına gelir. Bir depremin yıkımını fark ederseniz, kendinizi güvensiz hissettiğinizi de gösterebilir.

1930'ların rüya sözlüklerinde, rüyanızdaki bir deprem, bir yer değiştirme veya sosyal dönüşümün alametidir. Rüyada deprem görmek, işinizi veya işinizi kaybedebileceğinize, ancak bu zorlukların üstesinden geleceğinize işarettir. Şaşırtıcı bir şekilde, Doğu geleneğinde bir deprem, bir zaferi öngördüğü için kötü bir rüya değildir. Ayrıca haber alabilirsiniz. Bunun yerine, hem Persler hem de Batılılar, bu rüyanın büyük ve beklenmedik ani bir değişikliği önceden haber verdiğine inanıyorlar.

Rüyada depremden kaçmak ne anlama gelir?

Stres biyolojimizde var. Vücudumuz, stres sayesinde hayattaki bazı tehlikelerle başa çıkabilir ve hayatta kalabilir. Günlük hayatımızda, modern dünyamızda birçok olayla uğraşmak zorundayız. Zeminin çatlaklarla açık olduğunu görmek, daha uyumlu olmamız ve sorunların oluşmasını önlememiz gerektiğini gösterir. Bir insan hayatını değiştirdiğinde bu rüya bazen ortaya çıkar. Özünde bir depremden korkabiliriz, bu rüyanın psikolojik yorumu depremlerin hayatta yaşadığımız zorluklara benzediğini gösterir.

Depremin manevi anlamı nedir?

Hissettiğimiz dünya normalde katıdır ama bazen rüyalarda dünya hareket eder. Açık, unutulmaz bir rüyada deprem, bizi ruhsal olarak biraz kafa karışıklığı ve gelecek hakkında endişeli hissetmemize neden olabilir. Tsunami olarak bilinen devasa bir deniz dalgası gibi depremin tehlikeleri veya artçı sarsıntıları hayal dünyamızda ortaya çıkabilir. Araştırmada, rüyada deprem görmek normalde uyanıkken hayatta bazı zorluklar yaşadığınızı ima eder. Rüyada deprem görmek, dış problemlerle ve kendi zihinsel durumumuzla nasıl başa çıktığımızla ilgilidir.