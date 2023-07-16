90’lara dönüşe hazır olun! Permalar yeniden hayatımızda: Moda dünyasının yeni favorisi

Perma, düz saçlara kimyasal yöntemlerle yeniden dalgalar vermenin bir yöntemi aslında. Uzun süre sık buklelere şekil vermenizi sağlayacak bu yöntem 2000'li yıllarla birlikte oldukça azalış göstermişti. Fakat son günlerde "doğal görünümün" de revaçta olmasıyla birlikte doğal ve sık buklelere, kıvırcık saçlara dönüşte artış görülüyor.

Ünlüler dünyasında da durum farklı değil. Carrie Bradshaw'dan Bella Hadid'e birçok ünlü permaya dönüş yaptığı gönderilerle dikkatleri yeniden üzerine çekti. Simone Ashley'nin Cannes Film Festivali'ndeki hacimli bukleleri, retro saç stilinin de en iyi örneklerinden biri haline geliyor.

TikTok'ta 2 milyardan fazla görüntüleme alan perma etiketi, sosyal medyada da oldukça popüler. Perma deneyimlerini paylaşan binlerce kişi, aynı zamanda birbirleri için de ilham oluyor.

"ÜNLÜLERİN DE YENİ FAVORİSİ"

Bu en alışılmadık trend stiller, Paris Haute Couture Moda Haftası'nda bile boy gösterdi. Aktris Joely King, 3 Temmuz'da bir Pomellato yemeğinde kayıtsızca bir omzunun üzerinden atılan sıkı bukleleriyle dikkat çekti.

Saç stilisti Larry King, "Bence 80'ler ve 90'ların perması yeniden canlanıyor çünkü hepimiz doğal dokumuzu benimseme konusunda çok daha heyecanlıyız ve bu durum, buklelere olan eğilimin çok daha büyük bir şey olduğu anlamına geliyor" diyor.