Adeta Rapunzel’e dönüştüren o bitki! Saçlarınızda ne kırılma kalacak ne dökülme

Saw palmetto: Saw palmetto, erkek tipi kelliği tedavi etme yeteneği ile bilinen bir bitkidir. Saç köklerine zarar verebilecek bir hormon olan dihidrotestosteron (DHT) üretimini bloke ederek çalışır.

Aloe vera: Aloe vera, saç dökülmesi de dahil olmak üzere çeşitli cilt durumlarını tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir. A, C ve E vitaminleri gibi saç sağlığı için gerekli olan besinleri içerir.

Saç dökülmesi için herkese uyan tek bir çözüm olmadığına dikkat etmek önemlidir. Bir kişi için işe yarayan başka biri için işe yaramayabilir. Sizin için en iyi tedaviyi bulmak için doktorunuzla veya bir dermatologla konuşmanız önemlidir.