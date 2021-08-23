Cansız saçlarının nedenini açıklıyoruz! Eğer o şampuanı kullanıyorsanız…

Saç sorunlarında herkese aynı çözüm yolu işe yaramayabilir. Bu nedenle özellikle bireye ve soruna odaklı olarak çözüm üretmek, çok daha etkili bir sonuca ulaştıracaktır. İşte sorunlar ve çözüm yöntemleri…
KALİTESİZ ŞAMPUAN KULLANMAK
Ucuz şampuanlar saçımızdaki kiri temizlemek için iyi olabilir, ancak yararlı özellikleri normalde bu noktada ortadan kalkar. Daha pahalı ürünler, hasarı en aza indiren ve saçı daha yumuşak hale getiren ek bakım bileşenlerine sahiptir. Ürün önemlidir, sülfatlar ve parabenler gibi şeyler saçınızı tamamen soyar, kütikülü daha açık hale getirir ve dolayısıyla daha sert ve hasarlı hale getirir.
UZUN SÜRE KUAFÖRE GİTMEMİŞ OLMAK
Ortalama olarak saç ayda yaklaşık 1 cm uzar, ancak bu gösterge farklı saç tipleri ve farklı sağlık koşullarına sahip kişilerde çok farklıdır. Kısa saçların uzun saçlardan biraz daha sık kesilmesi gerektiğine de inanılıyor. Örneğin; bob ve pixie saç modelleri 4-6 haftada bir, orta uzunlukta ve uzun saçlar ise 8-10 haftada bir kesilmelidir. Saçınızı kestirmek daha hızlı uzamasını sağlamaz. Saçlarınız uçlardan değil, kafa derinizden uzar! Düzeltmeler, kırık uçlardan kurtulmak ve saçınızın güzel ve sağlıklı görünmesini sağlamak için iyidir.
KINA KULLANMAK
Kına ile saç boyamak, saç renginizi değiştirmenin en eski yoludur. Eski Mısır'da da kullanılıyordu. Bu ürün tüm dünyada hala çok popüler olmasına rağmen, bitki bazlı boya boyalı ve ağartılmış saçlarda tahmin edilemez şekilde davranabilir.
ÇABUK KARIŞAN SAÇLAR
Karışık saçlar, güzel bir saç stilinin en büyük düşmanıdır. Karışık saçlara yol açanın saçın kuruluğu ve susuzluk olduğuna inanılmaktadır: korumasız katmanları birbirine yapışarak hoş olmayan düğümler ve topaklar oluşturur. Sık boyama ve renk açma da saçınız için iyi değildir. Çünkü kimyasallara maruz kalmak saçtaki protein sayısında azalmaya yol açar.
ISLAKKEN SAÇ TARAMAK
Saçınızın sık taranması, kırılganlığının ve saç dökülmesinin nedeni olabilir. Mesele şu ki su, saç liflerinin koruyucu bariyerini zayıflatır ve onları daha savunmasız hale getirir. Saçınızı yıkadıktan hemen sonra hala şekillendirmeniz gereken durumlarda, bunu geniş dişli bir tarak yardımıyla yapmak daha iyidir. Diğer tarak türlerine göre saça daha az zararlı olduğuna inanılmaktadır.
YANLIŞ TARAK KULLANMAK
Önemli saç dökülmesine neden olabilecek sadece stres veya yanlış beslenme değil, aynı zamanda tarak veya fırça kullanmaktır. Yanlış kullanılırsa aşırı kırılganlık ve karışık saç görünümüne katkıda bulunur. Bununla birlikte, doğru tarak/fırçayı seçerseniz ve saçlarınızı uçlardan başlayarak yavaş yavaş köklere kadar tararsanız, saç sorunlarını önlemek yine de mümkündür.