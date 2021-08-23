Cansız saçlarının nedenini açıklıyoruz! Eğer o şampuanı kullanıyorsanız…

Saç sorunlarında herkese aynı çözüm yolu işe yaramayabilir. Bu nedenle özellikle bireye ve soruna odaklı olarak çözüm üretmek, çok daha etkili bir sonuca ulaştıracaktır. İşte sorunlar ve çözüm yöntemleri…

KALİTESİZ ŞAMPUAN KULLANMAK

Ucuz şampuanlar saçımızdaki kiri temizlemek için iyi olabilir, ancak yararlı özellikleri normalde bu noktada ortadan kalkar. Daha pahalı ürünler, hasarı en aza indiren ve saçı daha yumuşak hale getiren ek bakım bileşenlerine sahiptir. Ürün önemlidir, sülfatlar ve parabenler gibi şeyler saçınızı tamamen soyar, kütikülü daha açık hale getirir ve dolayısıyla daha sert ve hasarlı hale getirir.

UZUN SÜRE KUAFÖRE GİTMEMİŞ OLMAK

Ortalama olarak saç ayda yaklaşık 1 cm uzar, ancak bu gösterge farklı saç tipleri ve farklı sağlık koşullarına sahip kişilerde çok farklıdır. Kısa saçların uzun saçlardan biraz daha sık kesilmesi gerektiğine de inanılıyor. Örneğin; bob ve pixie saç modelleri 4-6 haftada bir, orta uzunlukta ve uzun saçlar ise 8-10 haftada bir kesilmelidir. Saçınızı kestirmek daha hızlı uzamasını sağlamaz. Saçlarınız uçlardan değil, kafa derinizden uzar! Düzeltmeler, kırık uçlardan kurtulmak ve saçınızın güzel ve sağlıklı görünmesini sağlamak için iyidir.

KINA KULLANMAK

Kına ile saç boyamak, saç renginizi değiştirmenin en eski yoludur. Eski Mısır'da da kullanılıyordu. Bu ürün tüm dünyada hala çok popüler olmasına rağmen, bitki bazlı boya boyalı ve ağartılmış saçlarda tahmin edilemez şekilde davranabilir.