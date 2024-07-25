Çok sevdiğiniz o "saç modeline" dikkat! Tutam tutam saç döküyor: Kelleşmenin en büyük sebebiymiş...





"SAÇA ZARAR VERİYOR, KESİNLİKLE ÖNERMİYORUZ"

Kişilerin saç yapısına göre önerilerin şekillendiğini aktaran Doç. Dr. Akbulut, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı insanların saçları daha ince telli bazı insanların daha kalın telli ya da normal telli olabiliyor buna göre de saç bakım önerilerimiz değişiyor. Saç yıkandıktan sonra saç kreminin sürülmesi, haftada bir belki uygun bir saç maskesinin yapılmasını öneriyorum. Sosyal medyanın gücü çok fazla gerçekten bir taraftan da bilgi kirliliğine, evlerde bir sürü ürünün olmasına yol açabiliyor. Bu önerileri hastalarımızın bu konuda uzman olan, bunun eğitimi almış olan hekimlerden alması çok daha doğru."

"Sıkı uygulamalar saça zarar veriyor, sıkı topuzlar tıpkı bir diş eğriliği durumunda nasıl ortodontik bir tedaviyle dişi uygunsuz olduğu yerden normal yere nasıl taşıyabiliyorsak saç da gerimle saç çizgisini geriye doğru taşıyabiliyor. Hastalarımız aslında onu seviyor çünkü bir botoks etkisi yapıyor, kaşları kalkmış vaziyette oluyor ama bunun düzenli bir şekilde yapıldığı durumlarda saç çizgisi geriye kaçıyor, saç dökülmesine, saç köklerinin kırılmasına, zayıflamasına yol açıyor."