En büyük problemleri tek adımda çözün! İşte en çok görülen 3 saç sorunu

Herkesin güzellik ihtiyacı farklıdır; saçınız, cildiniz ve vücudunuz için her gün yaptığınız bakım rutini, bir başkası için işe yaramayabilir. İşte bu yüzden güzellik kişisel bir çabadır ve tesadüfen ortaklaşa yaptığımız bir şeydir. Bu özellikle saç bakımı için geçerlidir: Sadece endişelenecek saç tipiniz değil, aynı zamanda saç derisi ve yaşam tarzınız da önemli bir şekilde devreye girer. Dolayısıyla, karışık saçları çözmek gibi basit şeyler bile, takip edilmesi gereken çok sayıda ve çelişkili "kurallar" ile sonuçlanabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.09.2021 15:31

Saçlarınızı mahveden özellikle 3 farklı konu bulunuyor. Bu sorunları çözerek genel anlamda saçların hemen tüm sorunlarını çözmek de mümkün. İşte sıklıkla yapılan o hatalar...

Isıdan korumamak Isı ile şekillendirme özellikle günlük bir aktivite olduğunda saçınızda büyük bir sorun ortaya çıkarır. Isı uygulamanız gereken cihazlar, saçınızın keratin bağlarını parçalayarak çalışır, böylece onları yeni bir dokuya yeniden şekillendirebilirler. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu tekrarlanan süreç zamanla saçın bağlarının bütünlüğünü etkileyecektir. Isı ayrıca kütikülü yakarak, saçın en dış tabakasında boşluklar ve yıpranmalar bırakarak kütiküle yüzey seviyesinde daha fazla hasar verebilir. Aslında, ünlü renk uzmanı Rita Hazan, "Sıcak aletler saç boyalarından bile daha zararlı olabilir" diyor. Çözüm: Saç sağlığı için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, daha bir fön makinesine veya sıcak bir alete dokunmadan önce saç tellerini bir bariyerle kaplamaktır. Isı koruyucular saçın etrafında bir mühür oluşturur, esasen sıcaklıklar ve saç teliniz arasında bir tampon oluşturur ve uzun vadede beslenmesine yardımcı olmak için saça antioksidanlar ve nem verir. Son olarak, uygulamaya dikkat edin: Saçınızın tamamını kapladığınızdan emin olun..

Saç sağlığı için yalnızca saça ürün kullanmak Topikaller zaten sahip olduğunuz saçlar için çok iş yapabilir: İyi bir maske nem ve besin artışı sağlayabilir. Bir temizleyici, saç köklerini tıkayarak birikintileri ve birikintileri kaldırabilir veya bir keratin maskesi saçınızın gün boyunca nemini ve dolgun, gür saçı korumasına yardımcı olabilir. Ancak bunlar, uzayan olduğunuz saçlar için hiçbir şey yapmıyor. Ve saç tellerinize ne kadar şekillendirici ürün veya krem sürmüş olursanız olun, saçınız zayıfsa ve başlangıçtan yapısal desteğe ihtiyaç duyuyorsa, pek bir faydası olmayacaktır. Çözüm: Bu nedenle saç uzmanları sıklıkla kolajen veya biyotin takviyeleri önerir. Kollajen takviyeleri, temelde sadece kısa amino asit zincirleri olan hidrolize kolajen peptitlerinden yapılır. Amino asitler, saçınızı oluşturan protein olan keratinin yapı taşlarıdır. Vücudunuza yeterli besinleri sağlayarak, kafa derisi sağlığını ve ideal olarak genel saç sağlığını desteklersiniz. Temel bir B vitamini olan biotin, saçınızın sağlığında da birkaç önemli rol oynar. Aslında, saç seyrelmesi ve saç dökülmesi, biotin eksikliğinin çok yaygın belirtileridir. Üstelik keratin üretiminde de yer aldığından, doğal olarak sağlıklı saç büyümesini desteklediğine inanılıyor. Onları bir araya getirmeye gelince? Eh, iki besin birbiriyle güzelce oynuyor. Bilimsel İlişkiler Direktörü Ashley Jordan Ferira, "Kolajen ve biyotin, saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleyen güvenli, iyi tolere edilen kozmetik biyoaktif maddelerdir" diyor. "Ancak, yapısal ve işlevsel olarak bunu yapmak için kendi benzersiz ve bireysel mekanizmaları var, bu nedenle onları birleştirmede sinerji için makul potansiyel var. Hem kolajen hem de biyotin içeren gıdalar ve takviyeler, vücudumuz için temel besinler veya yapı taşları sağlar. Kolajen makro besin sağlar. Beslenme ve kritik amino asit yapı taşlarından biotin, çeşitli vücut işlevlerinde çok yönlü bir kofaktör olarak görev yapan, suda çözünen temel bir B vitamini (B7) sağlar.