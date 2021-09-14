En büyük problemleri tek adımda çözün! İşte en çok görülen 3 saç sorunu

Saçlarınızı mahveden özellikle 3 farklı konu bulunuyor. Bu sorunları çözerek genel anlamda saçların hemen tüm sorunlarını çözmek de mümkün. İşte sıklıkla yapılan o hatalar...
Isıdan korumamak
Isı ile şekillendirme özellikle günlük bir aktivite olduğunda saçınızda büyük bir sorun ortaya çıkarır. Isı uygulamanız gereken cihazlar, saçınızın keratin bağlarını parçalayarak çalışır, böylece onları yeni bir dokuya yeniden şekillendirebilirler. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu tekrarlanan süreç zamanla saçın bağlarının bütünlüğünü etkileyecektir. Isı ayrıca kütikülü yakarak, saçın en dış tabakasında boşluklar ve yıpranmalar bırakarak kütiküle yüzey seviyesinde daha fazla hasar verebilir. Aslında, ünlü renk uzmanı Rita Hazan, "Sıcak aletler saç boyalarından bile daha zararlı olabilir" diyor.
Çözüm:
Saç sağlığı için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, daha bir fön makinesine veya sıcak bir alete dokunmadan önce saç tellerini bir bariyerle kaplamaktır. Isı koruyucular saçın etrafında bir mühür oluşturur, esasen sıcaklıklar ve saç teliniz arasında bir tampon oluşturur ve uzun vadede beslenmesine yardımcı olmak için saça antioksidanlar ve nem verir.
Son olarak, uygulamaya dikkat edin: Saçınızın tamamını kapladığınızdan emin olun..
Saç sağlığı için yalnızca saça ürün kullanmak
Topikaller zaten sahip olduğunuz saçlar için çok iş yapabilir: İyi bir maske nem ve besin artışı sağlayabilir. Bir temizleyici, saç köklerini tıkayarak birikintileri ve birikintileri kaldırabilir veya bir keratin maskesi saçınızın gün boyunca nemini ve dolgun, gür saçı korumasına yardımcı olabilir.
Ancak bunlar, uzayan olduğunuz saçlar için hiçbir şey yapmıyor. Ve saç tellerinize ne kadar şekillendirici ürün veya krem sürmüş olursanız olun, saçınız zayıfsa ve başlangıçtan yapısal desteğe ihtiyaç duyuyorsa, pek bir faydası olmayacaktır.
Çözüm:
Bu nedenle saç uzmanları sıklıkla kolajen veya biyotin takviyeleri önerir. Kollajen takviyeleri, temelde sadece kısa amino asit zincirleri olan hidrolize kolajen peptitlerinden yapılır. Amino asitler, saçınızı oluşturan protein olan keratinin yapı taşlarıdır. Vücudunuza yeterli besinleri sağlayarak, kafa derisi sağlığını ve ideal olarak genel saç sağlığını desteklersiniz.
Temel bir B vitamini olan biotin, saçınızın sağlığında da birkaç önemli rol oynar. Aslında, saç seyrelmesi ve saç dökülmesi, biotin eksikliğinin çok yaygın belirtileridir. Üstelik keratin üretiminde de yer aldığından, doğal olarak sağlıklı saç büyümesini desteklediğine inanılıyor.
Onları bir araya getirmeye gelince? Eh, iki besin birbiriyle güzelce oynuyor. Bilimsel İlişkiler Direktörü Ashley Jordan Ferira, "Kolajen ve biyotin, saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleyen güvenli, iyi tolere edilen kozmetik biyoaktif maddelerdir" diyor. "Ancak, yapısal ve işlevsel olarak bunu yapmak için kendi benzersiz ve bireysel mekanizmaları var, bu nedenle onları birleştirmede sinerji için makul potansiyel var. Hem kolajen hem de biyotin içeren gıdalar ve takviyeler, vücudumuz için temel besinler veya yapı taşları sağlar. Kolajen makro besin sağlar. Beslenme ve kritik amino asit yapı taşlarından biotin, çeşitli vücut işlevlerinde çok yönlü bir kofaktör olarak görev yapan, suda çözünen temel bir B vitamini (B7) sağlar.
Saç derisine hasar vermek
Saç derisi bakım ürünlerinin bolluğuna ve son birkaç yılda ilgi ve eğitimdeki artışa rağmen, uzmanlar insanların hala kafa derisinde büyük hasarlara sebep olduğunu belirtiyor. Saç derisine uygun bir ürünü, kuru şampuanı ve bakımı çok uzun süre bırakan insanlar olduğunu gibi aynı zamanda yelpazenin diğer ucunda, temizlikle aşırıya kaçan ve narin cildini doğal yağlarından arındıran, sebum üretimini çeşitlendiren olanlar da var.
Çözüm:
Saç derinize, saç tipinize ve yaşam tarzınıza bağlı olarak özel ihtiyaçlarınızın neler olduğunu yalnızca siz bilebilirsiniz. Sertifikalı trichologist Shab Reslan, saç derinizi dinleme konusunda, "Gerçekten sadece eğitime bağlı: Saç deriniz ve saç sağlığınız söz konusu olduğunda etkili olan farklı faktörleri öğrenin, ardından davranışlarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz" diyor.
Saç derinizin dilini çevirmek için yardıma ihtiyacınız varsa, sorunun ne olduğunu anlamanıza yardımcı olabilecek, aramanız gereken birkaç işaret vardır. Kirlenme, iltihaplanma süreç belirtileri ve büyük, mum yapılı kepeklenme yaşıyorsanız, bu daha fazla temizlemeniz gerektiğinin bir işaretidir. Bir diğer uçta ise, eğer cilt gerginse ve küçük beyaz pullar üretiyorsa, bu saç derisinin çok kuru olduğunun ve saç derisi yağlarıyla nemlendirmen gerektiğinin bir işareti olabilir.