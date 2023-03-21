En genç gösteren saç rengi! Kuaförden öneri: “Bu renk onlarca yaş gençleştiriyor”

Kadınlar için en iyi saç rengi, kesimi ve stili ile ilgili uzmanlar, aslında pek de farkında olmadığımız bazı ayrıntılar veriyor. Kesim ve stil doğruysa kaç yaşında olursanız olun, en iyi stile sahip olabileceğinize dair de önemli vurgulamalar yapıyorlar.

Saç Stilisti Suzie McGill, "beyaz saçları kucaklamanın" kişinin kendisi için ortaya çıktığı zaman diliminin en iyisi olduğunu söylüyor. Gri, beyaz saç tipinin oldukça trend olduğu bu dönemde rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyen McGill, parlak ve sağlıklı saçlar için tonik kullanmanız gerektiğini söylüyor.

Doğal gri saçların parlaklığını kaybedebileceğini, bu nedenle parlaklık ve canlılık için düzenli bakım rutininden kopmamanız gerektiğini belirtiyor.