En genç gösteren saç rengi! Kuaförden öneri: “Bu renk onlarca yaş gençleştiriyor”

Kadınlar için en iyi saç rengi, kesimi ve stili ile ilgili uzmanlar, aslında pek de farkında olmadığımız bazı ayrıntılar veriyor. Kesim ve stil doğruysa kaç yaşında olursanız olun, en iyi stile sahip olabileceğinize dair de önemli vurgulamalar yapıyorlar.
Saç Stilisti Suzie McGill, "beyaz saçları kucaklamanın" kişinin kendisi için ortaya çıktığı zaman diliminin en iyisi olduğunu söylüyor. Gri, beyaz saç tipinin oldukça trend olduğu bu dönemde rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyen McGill, parlak ve sağlıklı saçlar için tonik kullanmanız gerektiğini söylüyor.
Doğal gri saçların parlaklığını kaybedebileceğini, bu nedenle parlaklık ve canlılık için düzenli bakım rutininden kopmamanız gerektiğini belirtiyor.
İlk beyaz saçlar çıktığında, doğal bir görünümle yeniden renklendirmek isterseniz çok koyu veya çok açık renk tercih etmemeniz gerektiğini söyleyen McGill, bunun solgun görünmeye neden olabileceğine vurgu yaptı.
Balyaj, brushlight gibi saç renginizde vurgulama tonlarını değiştirebilecek işlemleri deneyerek saçlarda daha genç bir görünüm elde edebileceğinizi de belirten McGill, bu yöntemi denerken bakım rutinlerinden dışarı çıkmamanız gerektiğini de belirtiyor.
Tasarım salonlarının birinde Eğitim Müdürü olan Laura Elliot, kişilerde köklü değişiklik yapabilecek "cesur renklerden kaçınmanın" çok daha doğru olduğunu belirtiyor. Bu renkler, kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebileceği riskini taşıdığını dile getiriyor.
Daha koyu renklerin ince çizgilerin görünümünde derinleştiren gölgeler eklemesi nedeniyle seçilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Çok açık renk tonlarının ise; kişinin görünümünde çok soluk bir renk oluşturabileceği için tercih edilmemesi gerektiğini, tüm bunlar yerine saç renginizden birkaç ton daha açık olan vurgulamaları saçınızda yapabileceğini değişimler konusunda çok daha etkili sonuçlar olacağını belirtiyor.