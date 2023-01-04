Her bir tutamı tekrar kazanacaksınız: Saç dökülmesini sonsuza kadar engellemenin sırrı!

Saç dökülmesi, nadir görülen yan etkilerden biri olsa da, bazı ilaçlar saç derisinde normal saç uzama döngüsünde bazı bozulmalar meydana getirebiliyor. Birçok hastalık için kullanılan ilaçlar, aslında saç dökülmenizin ardındaki ana neden olabilir. İşte saç dökülmesini tetikleyen o ilaçlar…

BETA BLOKERLER

Beta-bloker ilaçlar, genellikle yüksek tansiyon gibi kalple ilgili sorunların tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfıdır. Bu ilaçları kullananlar, genellikle bitkinlik ve uyuşukluk gibi yan etkiler bildiriyor. Fakat daha az görülse de bir başka yan etki; saç dökülmesidir.

Eczacı ve Beslenme Uzmanı Brandi Cole, beta-bloker ilaçların, vücudun adrenalin gibi stres hormonlarına verdiği tepkiyi değiştirerek kalp atışı hızını ve kan basıncını düşürür. Bu değişikliklerin saç büyümesini etkilediği düşünülüyor. Folikül ve yeni saç oluşumunu durdurabilen beta-bloker ilaçlar, saç yoğunluğunu etkiliyor.