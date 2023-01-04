Her bir tutamı tekrar kazanacaksınız: Saç dökülmesini sonsuza kadar engellemenin sırrı!

Saç dökülmesi, nadir görülen yan etkilerden biri olsa da, bazı ilaçlar saç derisinde normal saç uzama döngüsünde bazı bozulmalar meydana getirebiliyor. Birçok hastalık için kullanılan ilaçlar, aslında saç dökülmenizin ardındaki ana neden olabilir. İşte saç dökülmesini tetikleyen o ilaçlar…
BETA BLOKERLER
Beta-bloker ilaçlar, genellikle yüksek tansiyon gibi kalple ilgili sorunların tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfıdır. Bu ilaçları kullananlar, genellikle bitkinlik ve uyuşukluk gibi yan etkiler bildiriyor. Fakat daha az görülse de bir başka yan etki; saç dökülmesidir.
Eczacı ve Beslenme Uzmanı Brandi Cole, beta-bloker ilaçların, vücudun adrenalin gibi stres hormonlarına verdiği tepkiyi değiştirerek kalp atışı hızını ve kan basıncını düşürür. Bu değişikliklerin saç büyümesini etkilediği düşünülüyor. Folikül ve yeni saç oluşumunu durdurabilen beta-bloker ilaçlar, saç yoğunluğunu etkiliyor.
NÖBET İLAÇLARI
Cole, nöbet ilaçlarının, besin eksikliklerine bağlı saç dökülmesiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Hem nöbet hem de çeşitli ruh hali bozukluklarının tedavisinden kullanılan bu ilaçlar etki gösterebiliyor. Bol miktarda saç için sağlıklı B vitaminleri içeren bir multivitamin takviyesi, belirli nöbet ilaçları ile ilişkili saç dökülmesini önlemeye ve azaltmaya yardımcı olabiliyor.
2021'de Seizure dergisinden yayınlanan 127 çalışmanın sistematik bir incelemesi, nöbet önleyen ilaçların çeşitli kozmetik etkilerle ilişkili olabileceğini tespit etti. Bunların en önemlisi ise; saç dökülmesi, vücutta kıllanma ve akne gibi sorunlara yol açabilen hirsutizmdir.
NSAID TÜRÜ İLAÇLAR
Uzmanlar, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), artrit gibi kronik ağrı durumlarını tedavi etmek için en sık reçete edilen ilaçlardır . Reçetesiz satılan (OTC) NSAID'ler olan aspirin ve ibuprofen'e (her ikisi de yaygın olarak ağrı kesici olarak kullanılır) muhtemelen aşinasınızdır, ancak birçok NSAID reçete gerektirir. Bunlara selekoksib, diklofenak ve fenoprofen dahildir. Ne yazık ki, her NSAID'in kendi yan etkileri bulunuyor. Yaygın semptomlar arasında mide ve gastrointestinal rahatsızlık, yüksek tansiyon ve böbrek sorunları yer alır .
NSAID'lerin daha az bilinen bir yan etkisi saç dökülmesidir. Cole, "İltihabı azaltarak günlük ağrıları ve ağrıları tedavi eden ilaçlar saç dökülmesine katkıda bulunabilir" diyor. NSAID'ler saç foliküllerinin çok erken dinlenme aşamasına girmesine neden olarak saç büyümesini engelleyebilir. Saç dökülmesi riskini en aza indirmek için NSAID'lerinizi sınırlayın ve yalnızca gerektiğinde kullanın.
ANTİDEPRESANLAR
Cole, bilim insanlarının, bazı antidepresanların neden saç dökülmesine neden olduğu konusunda şüpheleri bulunduğunu belirtiyor. Ancak bazı antidepresanların bu yan etkiyle diğerlerinden daha ilişkili olduğunu belirtiyor.
International Clinical Psychopharmacology'de yayınlanan 2018 tarihli bir araştırmaya göre, antidepresan kaynaklı saç dökülmesi nadir olmakla birlikte, neredeyse her antidepresanla ilişkili bir yan etkidir.
SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞIYORSANIZ DOKTORUNUZA DANIŞIN
Saç dökülmesinin birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabileceği uzun zamandır bilinen bir gerçek. İlaçlar her ne kadar saç dökülmesine neden olabilse de, bu ilaçları bırakmak, sağlığınızda daha büyük sorunlara sebep olabilir. Bu nedenle öncelikle doktorunuza danışarak bu kararı vermeniz gerekir.
Doğru beslenme, yeterli miktarda biyotin, D vitamini ve çinko gibi vitamin ve minerallerin tüketimi, saç dökülmesini engelleyen unsurlar arasında yer alıyor.