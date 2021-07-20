İpek gibi saçlara sahip olmanın sırrını veriyoruz!

Kurumuş, kırılmış ve hacimsiz saçlar… Hepimizin en büyük dertlerinden biri olan saç bakımı, aslında birkaç bakım rutinini değiştirmekle çözülebilecek basit ipuçlarına bakıyor. Bu sayede ipek gibi ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz. Eşsiz bu saçlar ile kendiniz bile ellerinizi saçlarınızdan alamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 20.07.2021 14:11 ABONE OL PAYLAŞ

Saçlar, her şart altında ışığa, toza ve kire en çok maruz kalan bölgelerden biri. Bu nedenle yıpranması ve kırılması oldukça kolay olan bu bölgenin bakımı da denenen birçok tarife rağmen en doğru sonucu vermeyebiliyor. Fakat bugün sizin için en ilginç saç bakım sırlarını paylaşıyoruz. İşte o ipuçları…

HAVLU KULLANMAYI BIRAKIN Saçı yıkadıktan hemen sonra taramamanız tavsiye edilir çünkü bu durum, saç tellerine zarar verir ve kuruduktan sonra saçları kırılgan ve "kabarık" hale getirir. Aynı şey, saç havluyla kurutulduğunda da olur, bu yüzden nemi iyi emebilen ancak pürüzsüz bir yapıya sahip kumaş kullanmak daha iyidir. Bunun için iyi bir seçenek sıradan bir pamuklu tişört. DOĞRU BAKIM ÜRÜNÜNÜ KULLANIN Saç balsamları saç telinin en iyi şekilde korunmasını sağlarken, maskeler saçı besler. Bu ürünlerin bileşimine dikkat ederseniz daha da iyi sonuçlar alabilirsiniz. Saçınızı pürüzsüz hale getirmek için aşağıdaki yağları kullanın: Jojoba yağı: Hasarlı saç yapısını tamamen onarır

Hindistan cevizi yağı: Saçı nemlendirir, parlaklık verir

ylang-ylang yağı: Düzleştirici bir etkiye sahiptir

Biberiye yağı: Nemlendirir, saç uzamasını destekler

Brokoli yağı: Doğal silikon etkisiyle saça hacim verir

Argan yağı: Tamamen parlak saçlara sahip olmanızı kolaylaştırır.

Shea yağı: Parlaklık verir, ultraviyole radyasyondan korur

Dulavratotu yağı: Hasarlı saçları onarır, saç uzamasını hızlandırır, kuru saç derisini nemlendirir. Yağı kullanmadan önce, kafanızdaki cilde zarar vermemek için alerjik reaksiyonunuz olmadığından emin olun. Bunun için öncelikle dirseğinizin ufak bir kısmında test yapabilirsiniz. Islak saça uygulanması gereken pürüzsüzleştirici serum ek bir yardımcı ürün olabilir. Saçın kullandığınız ürünlere alışmasını önlemek önemlidir, aksi takdirde etkisini önemli ölçüde azaltacaktır. Her gün kullanıldığında yaklaşık 2 hafta içinde etkisini gösterir. Bunu önlemek için yapabileceğiniz şey 2 farklı set alıp dönüşümlü olarak kullanmaktır.

SAÇLARI TARAMAK İÇİN UÇUCU YAĞLARI KULLANIN Bu basit ve keyifli prosedür düzenli olarak yapılırsa saçınızın görünümünü önemli ölçüde düzeltir. Dişler arasında küçük boşluklar olan bir tarağa az miktarda yağ sürün ve saçınızı birkaç dakika tarayın. Saç tipinize dikkat edin. Yağlı saçlar için bir damla yağ yeterli olurken, kuru saçlar için 3 damla yağ kullanılabilir. Yağlı saçlara en çok limon, bergamot, çay ağacı, mineçiçeği ve ardıç gibi yağlar yakışır.

Lavanta, ylang-ylang, portakal ve mine çiçeği yağları kuru ve normal saçlar için mükemmel bir seçimdir. SAÇLARINIZI KURUTURKEN BU KURALLARA DİKKAT EDİN Bu basit kurallara uymak saçınızın sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olacaktır: Çok ıslak olan saçları saç kurutma makinesi ile kurutmayın. Çünkü saçta su damlaları varsa, kurutma işlemi sırasında saçın yapısını bozacak şekilde ısınmaya başlarlar. Saçı bölgelere ayırın ve her bir tutamı tek tek kurutun. Hava akışını kesinlikle yukarıdan aşağıya doğru yönlendirin, böylece saçlar düzleşebilir ve bukleleri de düzleştirilebilirsiniz.