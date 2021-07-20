İpek gibi saçlara sahip olmanın sırrını veriyoruz!

Saçlar, her şart altında ışığa, toza ve kire en çok maruz kalan bölgelerden biri. Bu nedenle yıpranması ve kırılması oldukça kolay olan bu bölgenin bakımı da denenen birçok tarife rağmen en doğru sonucu vermeyebiliyor. Fakat bugün sizin için en ilginç saç bakım sırlarını paylaşıyoruz. İşte o ipuçları…
HAVLU KULLANMAYI BIRAKIN
Saçı yıkadıktan hemen sonra taramamanız tavsiye edilir çünkü bu durum, saç tellerine zarar verir ve kuruduktan sonra saçları kırılgan ve "kabarık" hale getirir. Aynı şey, saç havluyla kurutulduğunda da olur, bu yüzden nemi iyi emebilen ancak pürüzsüz bir yapıya sahip kumaş kullanmak daha iyidir. Bunun için iyi bir seçenek sıradan bir pamuklu tişört.
DOĞRU BAKIM ÜRÜNÜNÜ KULLANIN
Saç balsamları saç telinin en iyi şekilde korunmasını sağlarken, maskeler saçı besler. Bu ürünlerin bileşimine dikkat ederseniz daha da iyi sonuçlar alabilirsiniz. Saçınızı pürüzsüz hale getirmek için aşağıdaki yağları kullanın:
Yağı kullanmadan önce, kafanızdaki cilde zarar vermemek için alerjik reaksiyonunuz olmadığından emin olun. Bunun için öncelikle dirseğinizin ufak bir kısmında test yapabilirsiniz. Islak saça uygulanması gereken pürüzsüzleştirici serum ek bir yardımcı ürün olabilir.
Saçın kullandığınız ürünlere alışmasını önlemek önemlidir, aksi takdirde etkisini önemli ölçüde azaltacaktır. Her gün kullanıldığında yaklaşık 2 hafta içinde etkisini gösterir. Bunu önlemek için yapabileceğiniz şey 2 farklı set alıp dönüşümlü olarak kullanmaktır.
SAÇLARI TARAMAK İÇİN UÇUCU YAĞLARI KULLANIN
Bu basit ve keyifli prosedür düzenli olarak yapılırsa saçınızın görünümünü önemli ölçüde düzeltir. Dişler arasında küçük boşluklar olan bir tarağa az miktarda yağ sürün ve saçınızı birkaç dakika tarayın. Saç tipinize dikkat edin. Yağlı saçlar için bir damla yağ yeterli olurken, kuru saçlar için 3 damla yağ kullanılabilir.
SAÇLARINIZI KURUTURKEN BU KURALLARA DİKKAT EDİN
Bu basit kurallara uymak saçınızın sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olacaktır:
Çok ıslak olan saçları saç kurutma makinesi ile kurutmayın. Çünkü saçta su damlaları varsa, kurutma işlemi sırasında saçın yapısını bozacak şekilde ısınmaya başlarlar. Saçı bölgelere ayırın ve her bir tutamı tek tek kurutun. Hava akışını kesinlikle yukarıdan aşağıya doğru yönlendirin, böylece saçlar düzleşebilir ve bukleleri de düzleştirilebilirsiniz.
DOĞRU TARAĞI KULLANIN
Pürüzsüz saçlar elde etmek istiyorsanız en iyi seçenek ahşap saç tarakları kullanmaktır. Saçları elektriklendirmeden ve yapısına zarar vermeden kolayca tararlar. Son zamanlarda icat edilen silikon taraklar da benzer bir etki sağlar.
Saç maskelerinin ve yağların daha iyi dağılması için dişler arasında küçük boşluklar bulunan ahşap ve silikon taraklar kullanın. Şekillendirmek ve saçınızın karışmasını önlemek için fırça kullanın.
DOĞRU MASKE UYGULAMASI YAPIN
Sıcak ve soğuk maske, salonlarda popüler uygulamalar olsa da aslında evde de yapılabilir. Sıcak maskelerin daha etkili olduğu düşünülmektedir.
Evde yapabileceğiniz bir tarif ise sağlıklı saçlara kısa sürede ulaşmanızı sağlıyor. Isıtılmış bir yağ karışımını saça uygulayın, saçı sıcak bir havluyla sarın ve üzerine polietilen bir şapka koyun. 30-60 dakika bekletin ve şampuanla durulayın.
En etkili maske bazları ise;
SAÇLARINIZI HEM YAZ HEM KIŞ AYLARINDA KORUYUN
Soğuk ve sıcak hava saç yapısını son derece olumsuz etkiler, bu nedenle yazın UV ışınlarından, kışın soğuk havadan korunmalıdır. Aksi takdirde saçlarınız mat ve kırılgan hale gelebilir.