Kimyasal boya kullanmadan saçınızın rengini değiştirebilirsiniz! Sadece limon ve kahve...

Kimyasal ürünler, uzun süre kullanıldığında zarara neden olabilir. Ayrıca birçok insanın yaşadığı alerjik reaksiyon riski önemli sorunlarla karşı karşıya kalmanızla sonuçlanabilir. Fakat tüm bu risklerin karşısında saçlarınızı hem doğal hem de sağlıklı şekilde boyayabilmeniz için fırsatlara sahipsiniz. İşte o yöntemler…

KINA

Anadolu'da binlerce yıldır kullanılan kına, saçlarını kızıl yapmak isteyenler için en uygun seçeneklerden biri. En yoğun renk tonlarını bulabileceğiniz kınayı doğru oranda ve doğru şekilde kullandığınızda en canlı kızıl tonlarına sahip olabilirsiniz. ½ su bardağı kına ve ¼ su bardağı su karıştırılarak 12 saat bekletilir. Ardından uygulanabilmesi için biraz daha su ilave edilir. Daha sonra saçınıza uygulayın ve yıkamadan önce iki ila altı saat aralığında bekleyin.

KAHVE

Bir veya iki ton daha koyu bir renk saç rengine sahip olmak istiyorsanız veya beyazlamış saç tellerini kapatmak istiyorsanız da harika ve kolay bir seçenektir. Bir fincan koyu kavrulmuş kahveyi demledikten sonra ½ fincan kahveyi 2 yemek kaşığı kuru kahve ile karıştırın. Kahve telvesi ve 1 fincan saç kremini karıştırın. Uygulayın ve yıkamadan önce bir saat bekletin.