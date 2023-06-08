Meğer bunca zaman yanlış uyguluyormuşuz! Saç kremini sakın böyle sürmeyin: Saçlarınızı mahvediyor...

Saç bakım uzmanları, saçları şekillendirirken hepimizin yaptığı bir hataya dikkat çekti. Saç kremini uygularken bir aşamayı atlamak, tüm bu uygulamanın boşa gidebilir. Üstelik bu hata, duştan çıktığınızda saçlarınızı tararken yeterince kolay açılmasını da engelliyor.

Giriş Tarihi: 08.06.2023 10:50 PAYLAŞ ABONE OL

Saç tipiniz ne olursa olsun, saç kremini saça doğru şekilde uygulamak için mutlaka geniş fırçalı bir tarak kullanmanız gerekiyor. Parmaklarınızı kullanarak saç kremi sürmek, saç tellerinizin yeterince bu kremden faydalanamamasına neden oluyor.

Saç kreminin tüm saça dengeli dağılmasının en önemli yolu; tarak kullanmak. Böylece saç kremindeki tüm o bileşenlerin tüm faydalarından yararlanabilirsiniz. Geniş dişli tarağı, duşta saçınız yeterince ıslakken kremlediğiniz tüm saç tellerinden geçirmeniz gerekiyor.