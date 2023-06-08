Meğer bunca zaman yanlış uyguluyormuşuz! Saç kremini sakın böyle sürmeyin: Saçlarınızı mahvediyor...

Saç tipiniz ne olursa olsun, saç kremini saça doğru şekilde uygulamak için mutlaka geniş fırçalı bir tarak kullanmanız gerekiyor. Parmaklarınızı kullanarak saç kremi sürmek, saç tellerinizin yeterince bu kremden faydalanamamasına neden oluyor.
Saç kreminin tüm saça dengeli dağılmasının en önemli yolu; tarak kullanmak. Böylece saç kremindeki tüm o bileşenlerin tüm faydalarından yararlanabilirsiniz. Geniş dişli tarağı, duşta saçınız yeterince ıslakken kremlediğiniz tüm saç tellerinden geçirmeniz gerekiyor.
Bu yöntem; yalnızca duşta saçlarınızın kolayca açılmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda duştan sonra da saçlarınızı daha kolay kurutmayı ve şekillendirmeyi de sağlıyor.