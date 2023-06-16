Plaj dalgalarıyla yazı sallayacaksınız! Bu yöntem her an mükemmel saçların sırrı...

Saçlarınızı yıkadıktan sonra deniz tuzu spreyini saçlarınızı sıkın. Fakat bu aşamada bu spreyin saç diplerinize gelmediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Saçınızı kıvırma yöntemi deneyerek hafifçe tokalayın ve kurumasını bekleyin. Fakat vaktiniz yoksa saçlarınızı kurutabilirsiniz.

SAÇ KÖPÜĞÜ DENEYİN

Saçlarınızı yıkadıktan sonra bir havluyla fazla neminden arındırın ve hacim verici köpüğü saçlarınıza uygulayın. Ardından kurutma işlemine geçin. Hafif bir saç spreyi uygulamasıyla dalgaların daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Saçınıza ellerinizel masaj yaparak bu aşamada doğal dalgalar oluşturabilirsiniz. Tekrar bir şekillendirme için saçlarınıza hafif bir maşa uygulaması da deneyebilirsiniz.