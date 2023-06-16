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Plaj dalgalarıyla yazı sallayacaksınız! Bu yöntem her an mükemmel saçların sırrı...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte plaj dalgalarını daha sık görmeye başlıyoruz. Doğal ve hafif bir görünümün sırrı olan plaj dalgaları, deniz mevsimi geldiğinden bu yana kendini daha fazla gösteriyor.

Giriş Tarihi: 16.06.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 15:21
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Plaj dalgalarıyla yazı sallayacaksınız! Bu yöntem her an mükemmel saçların sırrı...

Denizden sonra ortaya çıkan o hafif dalgaların doğal duruşunu, günlük yaşamın birçok anında kullanmak için basit birkaç yöntem sayesinde istediğiniz o görünümü elde edebilirsiniz.

Doğal dalgaları ile denizden yeni çıkmış havalı saçlara sahip olmak, muhteşem görünümleriyle bütün yazı en tarz görünümle yaşayabilirsiniz. Deniz, güneş ve kum derdi olmadan saçlarda en iyi etkiyi oluşturmak için birkaç yöntem deneyebilirsiniz. İşte plaj dalgası yapabilmenin püf noktaları…

TEMİZ SAÇA UYGULAYIN

Öncelikle saçlarınızı yıkayarak en temiz haline kavuşturmak, büyük önem taşıyor. Hacim verici bir şampuan ve saç kremi kullanarak saçlarınızda ağırlık oluşmasını engelleyen ilk adımı atabilirsiniz. Ardından bol su ile durulayın.

DENİZ TUZU SPREYİ

Saçlarınızı yıkadıktan sonra deniz tuzu spreyini saçlarınızı sıkın. Fakat bu aşamada bu spreyin saç diplerinize gelmediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Saçınızı kıvırma yöntemi deneyerek hafifçe tokalayın ve kurumasını bekleyin. Fakat vaktiniz yoksa saçlarınızı kurutabilirsiniz.

SAÇ KÖPÜĞÜ DENEYİN

Saçlarınızı yıkadıktan sonra bir havluyla fazla neminden arındırın ve hacim verici köpüğü saçlarınıza uygulayın. Ardından kurutma işlemine geçin. Hafif bir saç spreyi uygulamasıyla dalgaların daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Saçınıza ellerinizel masaj yaparak bu aşamada doğal dalgalar oluşturabilirsiniz. Tekrar bir şekillendirme için saçlarınıza hafif bir maşa uygulaması da deneyebilirsiniz.

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