Saç diplerinize sürün 30 dakika bekleyin! Bir daha kepek tanesi bile görmeyeceksiniz...

Elma Sirkesi Maskesi: Elma sirkesi, saç derisindeki pH dengesini düzenler ve mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Bir bardak suya birkaç çorba kaşığı elma sirkesi ekleyin ve bu karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın. 10-15 dakika bekledikten sonra saçınızı yıkayın.

Yulaf Ezmesi Maskesi: Yulaf ezmesi, saç derisini yatıştırır ve nemlendirir. Yulaf ezmesini bir miktar su veya süt ile karıştırarak krem kıvamına getirin. Bu karışımı saç derinize uygulayın ve 20-30 dakika bekletin. Sonra saçınızı yıkayın.

Tarçın ve Bal Maskesi: Tarçın, saç derisini temizler ve mikroplara karşı etkilidir. Bir miktar tarçın tozunu birkaç çorba kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı saç derinize uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Ardından saçınızı yıkayın.

Bu maskeleri düzenli olarak kullanarak saç derinizi nemlendirebilir, kepek oluşumunu önleyebilir ve saçınızın sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Ancak, eğer saç kepeği problemi devam ediyorsa veya ciddi bir şekilde rahatsızlık veriyorsa, bir dermatolog veya uzmana danışmanız önemlidir.